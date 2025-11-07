汽機車擦撞路口開戰 雙雙送辦

警方獲報到場制止雙方衝突，後續也將動手的陳男、王男帶回查辦。 (讀者提供)

記者王勗∕台南報導

中西區民權路二段、公園路口六日晚間爆發肢體衝突事件，陳姓男子駕駛汽車與路口與騎乘機車的朱姓男子發生擦撞，陳男與機車後座乘客王男一言不合立即推擠動手，陳男還轉身回車上抄球棒，場面火爆全遭路人拍下，警方獲報立即到場，將動手的陳、王二人帶回，訊後依傷害、恐嚇及妨害名譽等送辦。

六日晚間八時許，陳姓男子駕駛轎車與對向機車騎士朱姓男子於民權路二段、公園路口雙雙左轉時，意外發生擦撞。陳男下車察看聽到朱男後座乘客王男譙三字經，雙方立即爆發爭執並動手，其中陳男轉頭回車上拿球棒，指著王男作勢攻擊，朱姓騎士急忙上前勸架，火爆衝突均遭路邊民眾拍下，目擊民眾也隨即報警。

據了解，王姓男子剛滿十八歲，而廿八歲的陳姓駕駛當場向警方表示，一開始只是要溝通行車糾紛部分，遭王罵三字經才衍伸後續肢體衝突。