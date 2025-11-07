汽機車擦撞！ 馬路上駕駛揮拳 氣到「衝回車拿球棒」

台南市 / 綜合報導

台南中西區民權路二段，昨(6)日晚上8點多，有轎車和機車發生擦撞，結果駕駛跟機車後座乘客，爆發口角衝突，駕駛向對方揮拳，還氣到衝回車上拿球棒作勢要揍人，讓附近民眾全看傻眼，警方將兩人帶回派出所，全案依傷害、恐嚇，還有妨害名譽等罪嫌，移送法辦。

兩邊人馬站在路口，看起來火氣都很大，不斷朝對方大罵。民眾說：「喔，真的打起來了，真的打起來了，別這樣啦，別這樣，他要拿東西了，他要拿東西了，慘了慘了。」

廣告 廣告

駕駛氣到受不了，揮拳打對方，後來還衝回車上拿球棒，氣沖沖衝到對方面前，作勢要揍人，這時候騎士趕緊下車，站到兩個人中間勸架。員警VS騎士乘客說：「到底發生什麼事情，我們下來就他說，他就不爽，罵三字經。」

警方獲報也到場處理，了解狀況，事情發生在，台南中西區民權路二段，6日晚上8點多，陳姓男子開車，和機車騎士朱姓男子，發生擦撞，結果駕駛陳姓男子，和機車後座乘客王姓男子，發生口角衝突，兩人越吵越激烈，最後駕駛還衝回車上拿球棒，演變成肢體衝突，其他民眾在旁邊，都看傻眼了。

附近民眾說：「我看到警車來，我出來看，警察已經在了，所以應該就停手沒打了。」台南第二分局民權派出所所長何家慶說：「陳男與機車後座乘客王男，發生口角及肢體糾紛，遂將陳嫌及王嫌帶返所釐清案情，全案依傷害，恐嚇，及妨害名譽等罪嫌移送法辦。」

因為小小擦撞，結果演變成口角肢體衝突糾紛，還站在馬路中央，這下問題沒解決，又要被依法送辦。

原始連結







更多華視新聞報導

廂型車駕駛2度肇逃！撞完女騎士後再連環擦撞汽機車

神！擦撞汽車留字條飄飛逾10天 警找到肇事者

駕照制度革新！機車將實施「路考」 17項新制115年起分階段實施

