汽機車族注意！經濟部揭「挑輪胎3細節」 不符恐荷包失血

輪胎為汽機車重要的組件之一，不僅承受車輛全部載重負荷，輪胎品質的好壞，更攸關行車安全。經濟部提醒，購買輪胎請挑選貼有「商品安全標章」，若有發現業者販售製造日期超過6年的輪胎，可線上檢舉。

輪胎承受汽車全部重量，其高速性、抓地性、排水性等優劣直接影響行車安全。（圖／翻攝自經濟部官網，下同）

經濟部指出，輪胎承受汽車全部重量，其高速性、抓地性、排水性等優劣直接影響行車安全。標準檢驗局高雄分局提醒民眾，選用輪胎時請注意下列3大事項：

１．輪胎本體須烙印或貼有「商品檢驗標識」

有貼標章＝通過檢驗，合法才安心！

２．購買時注意製造日期不超過6年

從胎邊4碼數字可以檢查是否輪胎製造超過期限(如「1525」＝西元2025年第15週製造)。業者不得販賣製造日期超過6年的產品，所以如果有發現，可以至經濟部官網線上檢舉。

３．胎紋溝槽深度不得小於1.6mm

胎邊兩側標有△記號，可對應胎面凹槽內的磨耗指示平台；當胎面磨損到指示平台時，就代表胎紋深度不足1.6mm＝該換輪胎了，否則會降低輪胎抓地力，特別是行駛濕地時，可能造成車輛打滑、失控而發生危險。

開車騎車記得定期檢查輪胎是否有裂痕、釘刺、石頭卡住。（圖／翻攝自經濟部官網）

經濟部也提醒，平常開車騎車記得定期檢查胎壓、胎紋深度以及是否有裂痕、釘刺、石頭卡住。還有，如果上高速公路胎紋如不符規定，要注意會被公路警察罰錢。

此外，台灣中油臉書粉專也曾分享過上路前省油省錢9大注意事項：

1.經常清潔或換新空氣過濾器。

2.定期維護燃燒系統，確保燃油噴嘴（或化油器）、火星塞等之清潔與堪用。

3.按時更換機油及濾清器，確保引擎機件之良好潤滑。

4.選用適當油料，避免造成引擎損害，也可能增加耗油量。

5.油不要加太滿，跳停即可，以免油料溢散。

6.輪胎應保持適當胎壓，確保車輛良好之省油性與抓地力。

7.非必要東西勿堆置車內，減少車內裝飾，以免增加車內負載。

8.引擎發動後至起步之時間盡量縮短，減少怠速時間，最好不要超過3分鐘。

9.經常注意引擎散熱系統，確保車輛引擎維持正常工作溫度。

