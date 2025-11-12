汽機車汰舊換新子法出爐 民眾購車最高可省10萬元

想換車的民眾注意！汽機車汰舊換新減徵貨物稅子法今（12）日出爐，民眾可享「舊換新」和「新購」雙重減徵優惠，兩項優惠相加，汽車最高可省10萬元，機車最高可省6千元，優惠延長至2030年年底。新制的申請程序更便民，透過網路申請退稅可免附證明文件。

財政部。（資料照／中天新聞）

綜合《中央社》與《壹蘋新聞網》，總統9月公告貨物稅條例修正第12條之5條文，除延長中古汽機車汰舊換新減徵退還貨物稅措施，也增訂新購汽缸排氣量2000cc以下小客車每輛最高減徵新台幣5萬元、汽缸排氣量150cc以下機車每輛最高減徵2000元規定，實施期間自生效日9月7日起至2030年12月31日。

廣告 廣告

財政部表示，民眾於9月7日以後完成新領牌照登記即可申請，若符合汰舊換新資格最高減徵10萬元。

財政部賦稅署副署長李志忠今日在記者會上說明，財政部與經濟部會銜修正發布「購買新小型汽機車及中古汽機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅辦法」。另新制規定，若購買新小型汽機車透過網路申請減徵退還貨物稅，免附新車領牌登記書、新車貨物稅完稅證明等證明文件。

對於民眾關心的申請退稅期限問題，李志忠說明，新辦法預計11月14日生效，對於今年9月7日至新辦法發布生效日間已購買新車、符合退稅條件者，可自辦法發布生效日次日，即11月15日起算6個月申請退稅，退稅權益不受影響。民眾如有相關疑義，可撥打免費服務電話0800-000-321向國稅局洽詢。

官員也指出，今年車市受美國關稅政策影響，消費者轉向觀望，影響進口車及國產車銷售狀況。交通部資料顯示，今年前10月全台小客車掛牌數約28.9萬輛。8月有2萬5209輛、9月2萬8257輛、10月3萬292輛，顯示貨物稅條例修正公布後，買氣逐步回溫中。

延伸閱讀

新北國三生割喉案「殺人前科3年歸零」？吳宗憲：正義在哪

驚！台東土坂國小聯外道路中斷 臨時宣布11/13停止上班上課

鳳凰颱風釀宜蘭大淹水！行政院長卓榮泰視察三星蔥災損