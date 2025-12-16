汽機車燃料使用費最後期限至12月底逾期開罰！

汽機車燃料使用費最後期限至今年十二月三十一日止逾期開罰。（圖：臺北區監理所提供）

新北地區今（一一四）年汽（機）車燃料使用費尚有九萬餘件未繳，車主務必於十二月卅一日前完成繳納。逾期將依《公路法》第七十五條規定，處新臺幣三百元至三千元罰鍰，並移送強制執行。

臺北區監理所提醒，車主不論是否收到催繳通知書（限繳日期十二月卅一日），車主均可透過監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw點選「汽機車」>「燃料費」>「汽燃費查詢及繳費」），或下載「監理服務APP」（點選「汽機車燃料費查詢繳納」），輸入身分證號及生日後，選擇車號進行線上繳費。繳納方式包含信用卡（需輸入持卡人身分證號及卡號）或金融活期帳戶（限車主本人帳戶），其中信用卡手續費依發卡銀行收取，金融活期帳戶則免手續費。

公路監理機關發送之汽燃費繳納通知簡訊，均以政府專用「１１１」號碼發送，數位發展部自六月起強化「１１１政府專屬短碼簡訊平臺」防詐機制，訊息開頭新增接收者手機號碼末三碼及機關名稱。民眾收到簡訊，務必認明「來源號碼１１１」、「手機末三碼」與「機關具名」，完成三重驗證後再安全點閱，安心繳納汽燃費。