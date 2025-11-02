汽機車碰撞 女騎士亡

中部中心/王俞斐、林進龍 台中報導台中街頭驚見砸車怪客，31歲莊姓男子，疑似因為情緒不穩，大街上隨機砸車，總共有六部轎車遭受波及，受害車主直呼無奈，因為雙方根本不認識，而這名砸車男子，兩個月前才被發現持刀在大街閒晃，這回再闖禍，被依毀損罪嫌移送偵辦。台中男持棍隨機砸6車 受害車主傻眼:雙方不認識(圖/民眾提供)男子發狂似的，手持鐵棍，朝停放在路旁的車輛猛砸，嘴裡不斷叫囂念念有詞，砸一台不足以洩憤，他持續在街上，找尋下手目標，沿街破壞，六部轎車。遭波及的車輛，擋風玻璃半邊都被打碎，碎玻璃散落在轎車後車廂，還有轎車被砸出一個大洞，慘不忍睹遭波及的車輛擋風玻璃半邊都被打碎 碎玻璃散落在轎車後車廂(圖/民視新聞)受害車主，直呼無奈，因為他們根本不認識砸車男子，砸車怪客，出沒地點，在台中市大里區喬城路，警方獲報到場，砸車男子，已經被憤怒車主，壓制在地。砸車犯嫌，是31歲莊姓男子，據了解他並非當地人，疑似因為情緒不穩，才會隨機動手砸車洩憤，被警方上銬逮捕。莊姓男子兩個月前也曾被發現持刀逛大街 如今又隨機砸車被移送偵辦(圖/警方提供)其實莊姓男子，兩個月前，也曾被發現，大喇喇持刀逛大街，沒想到現在又隨機砸車，宛如不定時炸彈，除了得面臨法律刑責，也得負起賠償責任。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：台中男持棍隨機砸6車 受害車主傻眼:雙方不認識 更多民視新聞報導釣具行外廂型車遭砸! 疑老闆前妻兒在外結怨被尋仇治安危機？南港Citylink「暗夜惡煞傷人砸車」 1男受傷送醫急救台中綠美圖將登場！ 館方辦夜宿活動邀民眾＂提前入厝＂

民視影音 ・ 1 天前