汽機車碰撞 女騎士亡
記者陳金龍∕台中報導
台中市五十九歲劉姓騎士擔任大樓保全，二日清晨騎車通勤行經南屯區一處路口，與由林男駕駛的休旅車發生碰撞，劉女瞬間彈飛重摔落地，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍因傷重告不治，肇事責任調查釐清中。
台中市第四警分局調查，昨日清晨五時五十八分，劉姓女子騎機車沿文心南三路內側快車道往向心南路行駛，二十四歲林姓男子駕駛休旅車沿永春東一路快車道往永春東路行駛，兩車於路口交叉碰撞，劉女傷重送醫搶救仍宣告不治。
警方表示，劉女經抽血檢驗無酒精反應，林姓男子經檢測也無酒精反應；而永春東一路與文心南三路當時都是閃光號誌，將調閱路口監視器畫面釐清事發過程，進一步調查肇事原因。
