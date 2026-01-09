汽油下週估調降2至3角、柴油估降3角至4角
[NOWnews今日新聞] 因沙烏地阿拉伯調降2月裝船銷往亞洲原油售價，經中油平穩機制，下週汽油預估調降0.2元至0.3元、柴油調降0.3元至0.4元。根據預估，95無鉛汽油、98無鉛汽油有望每公升可以跌破30元，來到「2字頭」
參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元至26.3元、95無鉛汽油每公升27.9元至27.8元、98無鉛汽油每公升29.9元至29.8元、超級柴油每公升24.7元至24.6元。
累算至1月8日之7D3B週均價為59.80美元，較上週（61.49美元）下跌1.69美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.536元，較上週（31.434元）貶值0.102元。
依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.3元，柴油調降0.4元；經中油平穩機制，下週實際調幅預估調降0.2元至0.3元、柴油調降0.3元至0.4元
實際調整金額請於週日中午12時，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。
