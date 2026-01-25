汽油價格小降0.1元 柴油價格維持不變
國內油價歷經上週大漲後，本週汽油價格稍稍回跌。台灣中油公司今(25)天公布，自明(26)天凌晨零時起，汽油調降0.1元、柴油價格維持不變。由於伊朗暴力鎮壓民眾，引發美國針對該國原油船隻進行最新制裁，再加上美國喊出建立格陵蘭協議架構，以維護北極的軍事防衛，推升國際油價喊漲。
本週起，中油92無鉛汽油小跌至27.1元、95無鉛28.6元、98無鉛30.6元，超級柴油仍為25.7元。台塑明天凌晨1點後同幅調整油價，92無鉛汽油27.1元、95+無鉛28.6元，98無鉛30.6元，超級柴油為25.5元，實際價格以各加油站公告為準。
伊朗當局暴力鎮壓抗議示威民眾，美國總統川普針對承載伊朗石油的船隻展開新一輪的制裁，並派出一支艦隊前往伊朗，以此對該國施壓，市場擔憂伊朗原油供應中斷，助長國際油價喊漲。同時，美國進一步建立格陵蘭協議架構，確保能完善北極一帶的軍事部署，強化北極、格陵蘭一帶的戰略地位，以致引發歐洲諸國的不滿，擴大國際油價的漲幅。
截至上週末，紐約西德州中級原油3月期油連續4週上揚，重回「60美元」關卡，以每桶61.07美元作收，單週上漲2.74%；倫敦布蘭特3月期油來到65.88美元，單週升幅2.73%；阿拉伯杜拜原油64.01美元，全週上揚1.65%。
中油公司表示，依據7D3B浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應不調整，不過為維持日、韓、港、星等亞洲鄰近國家最低價，汽油下調0.1元。並依政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，2025年累計至12月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。
