汽油價降0.2元 柴油漲0.3元

台灣中油宣布，將自今（九）日凌晨零時起，汽油價格每公升調降○．二元，柴油價格每公升調漲○．三元，調整後，參考零售價格分別為九二無鉛汽油每公升廿七．二元、九五無鉛汽油每公升廿八．七元、九八無鉛汽油每公升三○．七元、超級柴油每公升廿六．六元。

台灣中油表示，本週受美國商用原油庫存下降影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲○．七元及○．三元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽油吸收○．九元。

本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共二元及一．五元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，今年累計至一月底止，台灣中油共吸收約○．一四億元。