汽油彈與暗殺密碼曝光！張文電腦搜出「口袋戰術」地圖 紅黑密碼鎖定電梯縱火

昨(19)晚北車、中山周邊發生隨機殺人事件，嫌犯張文計畫縝密，犯案過程變裝6次。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 台北車站19日發生的無差別攻擊案，兇嫌張文墜樓後，警方於其投宿商旅搜出兩台平板電腦，驚見精密如軍事命令的「犯罪計畫書」。張嫌不僅按表操課規劃進食與睡眠，更運用「口袋戰術」在地下街縱火。儘管犯案動機隨其死亡成謎，但其資金來源與手機長達三個月無通聯的詭異行徑，仍令檢警持續追查。

檢警深入調查發現，具有空軍志願役背景的張文，平板電腦內的計畫書連散步與休息分秒都精確羅列。19日當天下午4點多，他身穿雨衣，在無雨的午後拉著裝滿汽油彈的推車進入捷運台北站 M8 出口。根據電腦紀錄，他當天「睡到上午11點」後開始「吃午餐」並「複習計畫」，隨後在林森北路點燃首波火勢。其擬定的隨機攻擊甚至準備了雙版本，時間點與實際犯案過程幾乎一致。

在攻擊策略上，專家指出張文採取「順時針」的口袋戰術，目的在包圍群眾引發恐慌。其留下的戰術圖中，台北車站出入口佈滿神祕代碼，「紅點」標記為「F」(Fire) 代表汽油彈，「黑點」則標記為「S」(Smoke) 煙霧彈。他鎖定地下段的手扶梯與電梯出口作為重火點，企圖從南端發動奇襲，逼迫驚慌人群往中山地下街北竄，將交通樞紐變成陷阱。

為干擾警方追緝，張文展現高度的反偵查意識，全程捨棄機車改以共享單車或徒步移動，甚至在數小時內「五度變裝」。他先以米色外套縱火，進入北車改穿灰色連身長雨衣，投擲煙霧彈後又迅速脫除，甚至在行兇後「佯裝成受害者」，拿衣物摀住口鼻混入逃難人潮，躲避檢警以車追人或特徵鎖定。

然而，緝兇過程卻因科技漏洞出現斷點。張文徒步穿越地下街的五分鐘關鍵路徑，多支監視器竟因硬碟磁區故障無法連線。台北捷運公司總經理黃清信對此表示，事發前一日確實有硬碟損壞，但強調相關鏡頭事後已取得。目前最大的謎團指向張文的身世與金流。去年中離職後的張文長期無業，卻能在北車旁租下月租萬元的套房，並支付高額商旅費用。更令專案小組費解的是，其手機自9月底後就毫無通聯，卻始終維持門號通暢。一名長期沒有固定收入的退伍軍人，卻能在台北生活一年，並透過網路購買多項犯案工具，相關資金來源是否另有隱情，仍有待警方進一步釐清。

