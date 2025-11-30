汽油水喝下肚？！基隆假日居民拎桶排隊搶用水

基隆八堵抽水站遭受污染，影響七堵、安樂、仁愛地區。（圖／東森新聞）





基隆八堵抽水站遭受污染，影響七堵、安樂、仁愛地區，就連新北汐止住家用水也都飄出汽油味，不少居民跑到自來水車前排隊裝水，超商桶裝水也都被搶光。自來水公司第一時間停止抽取基隆河原水，改抽水庫水源，30日下午確認已經無異味。不過他們也說，若住戶家中水仍有異味，就得自行或委外清理水塔，也讓居民相當頭痛。

周末假期，基隆安樂區大樓外民眾不是出去玩，而是拿著各種裝水容器，蹲在自來水車旁來回打水，因為家裡水龍頭打開流出來的水全被汽油味汙染，根本不能用。

基隆受汙染社區居民：「很重，水管都是味道，要怎麼喝啊，你看我的手，我洗手都是汽油味。」

為了用水，居民來回奔波搶水喝，真的超級火大，就連便利商店水龍頭水也有問題。安樂區住戶vs.記者：「一點點，（一點點還是有味道就對了）。」

就連賣場的水幾乎要被掃光，架上基本空蕩蕩。原來基隆河八堵抽水站在27日發現河水遭到油汙汙染，從上游往下游流動到七堵、安樂、仁愛和信義區。事發4天，現在就連隔著一條基隆河的新北汐止水質也有問題，3200戶住戶都受到影響，住戶苦不堪言。

住汐止受汙染社區居民：「不管是在刷牙洗澡，要用水真的很不方便，打開水在使用的時候，都會有點油油的，有一些氣味。」

自來水公司第一時間停止抽取基隆河原水，改換抽新山水庫水源供應，同時採水樣檢測水質，今（30）日下午確認已經無異味，但部分住戶反映，自來水仍有油味。

自來水廠副處長陳昭賢：「如果用戶家裡面有水塔，那我們建議你把這裡面的水排空，如果認為排空之後裡面還有油味的話，建議就是委外把它清洗掉。」

台水要大家自己洗水塔，就可以解決根本，也讓民眾聽了相當無言，他們斥責污染水源行為，希望環保局加強稽查，並商請地檢署介入調查，確保公共水源不再受汙染。

