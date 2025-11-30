汽油水喝下肚？！基隆河油汙染 居民拎桶搶排水

民眾拿著各種裝水容器，蹲在自來水車旁打水。（圖／東森新聞）





27號基隆八堵抽水站被發現河水被油汙汙染，導致七堵、安樂、仁愛與信義等地區的居民都反映家中用水都是汽油味，就連隔著一條基隆河的新北市汐止區都受到影響，讓居民連日排隊取水，至於汙染原因也尚未查明，賠償金3度45元更引發民眾不滿。

基隆安樂區，大樓外民眾拿著各種裝水容器，蹲在自來水車旁不斷來回打水，就是因為家裡水龍頭打開的水，全部都被汽油味汙染，根本不能用。

基隆受汙染社區居民：「很重水管都是味道，要怎麼喝啊，你看我的手，我洗手都是汽油味，洗水塔也沒用。」

現在安樂區就有3處社區，將近3600戶居民，卻只能為了基本用水，來回奔波真的很火大。

安樂區鶯安里里長劉大維：「目前都不敢用，有些住戶沒有被汙染，有些（住戶有被）汙染，但是大部分七八成應該有。」

居民只好跑到賣場掃貨，不管是賣場還是超商內，礦泉水層架幾乎空蕩蕩，只要一補貨就會被民眾搶購一空。

基隆受汙染超商業者：「趕快補能搬出來的，就通通讓他們買。」

原來基隆河八堵抽水站在27號發現河水遭到油汙汙染，從上游往下游流動到七堵、安樂、仁愛和信義區，事發四天，現在就連隔著一條基隆河的新北汐止也受到影響。

住汐止受汙染社區居民：「不管是在刷牙洗澡，要用水真的很不方便，打開水在使用的時候，都會有點油油的，有一些氣味。」

汐止區建成里里長黃信裕：「（油汙）之前有跑到可能各社區，一般住家的水塔裡面，可能現在那邊還有殘留一些。」

如今到底什麼原因造成河水遭到汙染，還在查證中，不過水公司現在提出賠償方案，受影響戶賠償3度，自行清洗水塔再加賠2度，受汙染民眾就抱怨，3度水費等於才賠償45元，根本就不合理，也不夠用。

