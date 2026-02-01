汽油車8年起2年1驗 代檢廠一站式辦理

▲汽車代檢廠辦理汽油車排氣檢驗業務(圖／環保局提供2026.2.1)

[NOWnews今日新聞] 為強化空氣污染防制，守護市民健康，台中市政府環保局提醒，汽油車排氣檢驗新制自115年1月1日起邁入新階段。凡出廠滿8年之汽油車，每2年須進行一次排氣檢驗；若檢驗不合格，則須連續2年受檢，待均合格後方可恢復原檢驗頻率。環保局提醒，逾期未檢將依「空氣污染防制法」開罰，最高可處1萬5,000元罰鍰。

環保局指出，自今年（115年）1月1日起，排氣檢驗業務已全面委託合格之汽車代檢廠辦理。車主於進行車輛定期安全檢驗時，系統將自動判斷是否須加作排氣檢驗。車主僅需於行照登記日前後1個月內，至全台代檢廠受檢即可，無須額外查資料或支付額外費用。

環保局強調，透過代檢廠「一站式服務」，不僅能提升檢驗公正性，也讓服務更順暢。目前台中市認證代檢廠之設備與專業人員均符合中央規範，市府亦將持續查核以確保品質。

環保局呼籲，汽油車排放之CO（一氧化碳）及HC（碳氫化合物）是形成臭氧污染的主因。若逾期未驗，依「空氣污染防制法」最高可處1萬5,000元罰鍰。請車主落實保養並按時受檢，共同守護台中市健康環境。

