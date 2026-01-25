汽油降0.1元 柴油不調整
中油公司宣布，自26日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油價格不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.7元。
中油表示，本週受美國加強對伊朗原油出口制裁影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應不調整，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽油吸收0.1元。
