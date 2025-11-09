汽油降0.2元柴油不動 沙國擬降亞洲原油價

汽油價格止漲回跌，開車族不須急著出門加油！台灣中油公司今(9)天公布，自明(10)天凌晨零時起，汽油調降0.2元，而柴油價格則不調整。由於美國商業原油庫存狂增520.2萬桶，沙烏地阿拉伯打算針對亞洲客戶調降油價，且中國製造業景氣持續亮紅燈之下，市場憂心供過於求，以致三大國際油價呈現下滑。

本週起，中油92無鉛汽油小跌至27.1元、95無鉛28.6元、98無鉛30.6元，超級柴油維持25.7元。台塑明天凌晨1點後同幅下調油價，92無鉛汽油27.1元、95+無鉛28.6元，98無鉛30.6元，超級柴油仍為25.5元，實際價格以各加油站公告為準。

美國能源情報局(EIA)公布，截至10月31日當週，商業原油庫存增加520.2萬桶，是7月25日以來的最大增幅，遠高於市場預期增加60萬桶。而美國石油協會(API)統計，截至10月31日當週，商業原油庫存意外大增650萬桶。沙烏地阿拉伯傳出可能調降12月銷往亞洲原油售價；再加上中國製造業景氣連7個月下滑，能源需求持續疲弱，促使國際油價下跌。

截至上週末，紐約西德州中級原油12月期油跌穿「60美元關卡」，以每桶59.75美元作收，單週下跌2.02%；倫敦布蘭特12月期油收在63.63美元，週降幅1.76%；阿拉伯杜拜原油報價64.97美元，全週重挫3.47%。

中油公司表示，依據7D3B浮動油價機制調整原則，汽油每公升原本應調降0.1元、柴油價格不調整，但為維持價格低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家，汽油吸收0.1元，因此汽油價格下調0.2元。

