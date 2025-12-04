汽燃費催繳倒數 逾期當心再噴3000元

▲汽(機)車燃料使用費催繳通知書，於114年11月下旬已陸續寄出。（圖／NOWnews攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 汽(機)車燃料使用費催繳通知書，於114年11月下旬已陸續寄出，公路局提醒，這主要對7月份開徵後至今尚未繳納燃料使用費的車主進行通知作業，繳納期間為114年12月1日至12月31日止。

高雄區監理所表示，尚未繳納汽燃費者，可利用監理服務網點選「汽機車-燃料費-汽燃費查詢及繳費」或至便利商店（統一、全家、萊爾富、來來OK）多媒體機器查詢欠費並繳費、或利用行動支付，例如：一卡通MONEY、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行、街口支付、嗶嗶繳、悠遊付、全支付、蝦皮購物、橘子支付等APP繳納。

高雄區監理所提醒，不依規定繳納燃料使用費者，將處新臺幣300元以上3000元以下罰鍰；經通知逾期仍不繳納者，將依規定移送法務部行政執行署強制執行，請車主按時繳納，以免逾期受罰。

