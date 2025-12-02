汽燃費改公路養護費 電動車納徵

現行「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」，未來電動車也將納入徵收範圍，將有逾90萬輛電動汽機車可能受到影響。（本報資料照片）

立法院2日三讀通過《公路法》部分條文修正案，確定將現行「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」，未來電動車也將納入徵收範圍，將有逾90萬電動汽機車可能在未來受到影響；此次修法另規範管線施工回填路面齊平標準、取消通用計程車牌照總量限制，也規定客運、遊覽車、計程車必須加保第三責任險。

新制將汽燃費更名為公路使用養護安全管理費，明定公路主管機關得依公路養護、修建及安全管理需求向車輛徵收費用，燃油車的費率不得超過燃料進口或出廠價格25％；而非燃料車輛（包含電動車）的費率，將由交通部會同財政部另訂，徵收與分配辦法亦由相關部會共同研議。

交通部表示，此次更名獲不少車主支持，認為養護道路費本就該公平收取，預計明年底完成徵收機制，但強調「仍持續鼓勵節能運具」。

全台電動小客車登記11萬8787輛、電動機車有79萬6926輛。政府提供電動車緩徵牌照稅與燃料稅優惠，推動淨零碳排，訂電動車徵收門檻為小客車達50萬輛、機車240萬輛，交通部預估119年皆達標，若免徵汽燃費，將減少36億元收入，恐不足支應道路養護。

交通部曾透露，若採隨車徵收將依馬力換算合理費用，預估最快119年開徵，電動小客車最高不超過1萬5720元。成功大學交通管理科學系教授鄭永祥提到，政府鼓勵民眾使用低碳運具，研議費率標準時，應將燃油車與電動車區隔有「費率差異性」，才有鼓勵效果。

此次《公路法》修法還納入多項與用路安全相關規定。未來管線機構或工程單位在人孔蓋、手孔蓋施作後，須確實回填使其與路面齊平，違者將處3萬元至15萬元罰鍰。另外，明定公路汽車客運、市區客運、遊覽車及計程車客運業，除旅客責任保險外，均須加保第三人責任保險；未投保者最高可罰50萬元。

而為滿足長照與年長者接送需求，未來通用計程車牌照不受總量管制，可在既有名額外加發。