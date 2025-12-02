汽燃費改名公路養護費 電動車也要繳納！立院修法三讀了
立法院今（2）日三讀通過《公路法》部分條文修正案，確定將現行「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」，未來電動車也將納入徵收範圍。徵收費率及分配辦法，將由交通部會同相關機關另行訂定。
政府近年推動淨零碳排政策，針對電動車提供燃料稅及牌照稅緩徵優惠，但也規畫未來將開始向電動車徵收相關費用。因應現行以「汽車燃料使用費」名義徵收恐與實際用途不符，此次修法正式更名，以反映費用用於公路養護及安全管理的目的。
三讀條文規定，公路主管機關為因應公路養護、修建及安全管理經費需求，可徵收「公路使用養護安全管理費」。其中，使用燃料車輛的徵收費率不得超過燃料進口或出廠價格的25%；非使用燃料車輛（包括電動車）之費率，由交通部會同財政部另訂。相關徵收與分配方式，亦由交通部與財政部共同決定；涉及市區道路部分，則由交通部會商內政部處理。
現行台灣汽燃費依車輛排氣量與燃料種類計算，並由交通部公路局主管、每年7月統一向全國車主徵收。以燃料費率換算，汽油車每公升徵收約2.5元、柴油車每公升約1.5元；實際應繳燃料使用費則為費率乘以年度耗油量。根據過往級距試算資料，自用汽油小客車排氣量落在1801至2400cc之間者，去年燃料費為約6,180元／年，柴油車同級距則為約3,708元／年。若汽燃費欠繳累計達900元以上，立法院此次三讀修法也已明訂可裁罰機制，最高恐影響車輛異動與牌照換發。
而此次修法也針對道路挖掘與設施安全納入規範。未來管線機構或工程主辦機關在公路用地設置管線或手孔蓋後，須確實回填並與路面齊平，抗滑值不得低於交通部訂定之基準；平整度以3公尺直規測量，高低差不可超過正負0.6公分。若未依限期改善，將處3萬元至15萬元罰鍰，並可按次處罰。
條文也明訂，若汽車所有人未依規定繳納費用，公路主管機關應限期通知繳納。欠款累計達900元以上者，可處300元至3000元罰鍰，並停止其辦理車輛異動或換發牌照。
而針對近年曾發生客運業者未投保第三責任險案例，此次三讀條文納入明確規範，要求所有客運業者均須投保旅客責任保險及第三人責任保險。若未依規定投保，公路、市區及遊覽車客運業者可處10萬至50萬元罰鍰；計程車業者則處3000元至3萬元罰鍰。
此外，因應長者與長照接送需求增加，修法增訂通用計程車牌照發放方式，將比照優良計程車個人牌照，不受現有計程車牌照總量限制。修法也明訂，公路沿線種植行道樹、花木或設置景觀設施時，應以原生種植物為優先考量。
