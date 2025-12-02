汽燃費改名「公路使用養護費」！立法院三讀通過 電動車也需繳納

記者柯美儀／台北報導

立法院三讀汽燃費更名「公路使用養護安全管理費」。（示意圖／翻攝自pixabay）

立法院今（2）日三讀通過《公路法》部分條文修正案，將「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」，未來電動車也將納入徵收範圍。相關徵收及分配辦法將由交通部會商財政部訂定。

三讀條文規定，公路主管機關為公路養護、修建及安全管理所需經費，得徵收「公路使用養護安全管理費」。燃料車徵收費率不得超過燃料價格25%，非燃料車（含電動車）費率由交通部會同財政部另訂；費用徵收與分配方式亦由兩部會共同決定，市區道路部分則需會商內政部。若欠繳累計達900元以上，可處300元以上、3000元以下罰鍰，並影響車輛異動與牌照換發。

廣告 廣告

此次修法也同時納入道路挖掘及設施安全規範，管線或工程設施須回填平整，抗滑值符合交通部標準，平整度3公尺直規測量高低差不得超過正負0.6公分，違規可處3萬至15萬元罰鍰。

此外，因應近年多起客運業者未投保第三責任險，造成受害人求償困難，三讀條文明確規定，所有客運業者須投保旅客責任險及第三人責任險。違規者，公路、市區及遊覽車客運可處10萬至50萬元罰鍰，計程車則處3000至3萬元。

修法也增訂通用計程車牌照發放方式，不受現有總量限制，並規定公路沿線植栽或景觀設施應以原生種為優先。

更多三立新聞網報導

全聯鯛魚排驗出禁藥！最大嫌疑「是它」 檢驗結果最快一週揭曉

UNIQLO每月免費拿衣服！內行揭隱藏好康 GU也有優惠

北市信義區民宅飄惡臭！動保處登門搜出「貓屍遺骨」 1犬4貓遭棄養

跨年前都等不到冷氣團？賈新興：今年「暖冬」機率高

