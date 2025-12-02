汽燃費改名！立院三讀「公路使用養護安全管理費」 電動車納入徵收

立法院今日三讀通過《公路法》部分條文修正案，將現行的「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」，並將電動車正式納入徵收範圍。修法規定，燃油車的費率不得超過燃料進口或出廠價格的 25%；至於非燃料車的費率，將由交通部會同財政部另行訂定。

電動車。（示意圖／pexels）

隨著電動車普及，以及政府推動淨零排放政策，過去電動車享有牌照稅與燃料稅的減免優惠，但未來預計重新開始徵收相關費用。外界也質疑，以「燃料使用費」名義向電動車收費不太合理，因此此次修法同步更名，使徵費目的更為明確。

依三讀通過的條文，政府可為公路養護、施工及安全管理所需，向車輛徵收「公路使用養護安全管理費」。相關徵收方式與費用分配細節，將由交通部會同財政部制定，其中市區道路的分配比例則會與內政部協商。

在欠費罰則方面，車主若未依規定繳納該費用，公路主管機關將限期通知繳納；若累積欠費達 900 元以上，將可處 300 至 3000 元罰鍰，並限制車輛辦理異動或換牌。

修法亦強化公路設施品質管理。條文要求，管線單位或工程主辦機關在公路用地設置或維修管線、人孔蓋後，必須確實修復並使路面平整。路面抗滑值不得低於交通部規定，平整度以 3 公尺直規測量，單點高低差不得超過 正負0.6 公分。若未達標，將限期改善；逾期不改善者，可處 3 萬至 15 萬元罰鍰，並可按次連續開罰。

因應近年多起客運業者未投保第三責任險，導致受害者求償困難的事件，修法也要求所有公路、市區及遊覽車客運業者必須投保旅客責任險與第三人責任險。違規者可被罰 10 萬至 50 萬元；計程車業者違規則處 3000 至 3 萬元。

此外，考量高齡者與長照接送需求增加，修法也放寬通用計程車牌照的發放，比照優良計程車個人牌照，不受現行牌照數量限制。另在道路景觀管理方面，修法增訂公路行道樹、花木及景觀設施應以原生種為優先。

