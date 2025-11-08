汽車不禮讓行人 較去年增3成

近年加強舉發汽機車路口不停讓行人，配合科技執法，今年一至八月舉發件數較去年相比，件數仍增加。記者許正宏／攝影

台灣因行人穿越馬路屢傳事故，遭國際媒體形容是「行人地獄」，交通部、警政署加強查緝交通違規，前年及今年更分別加重路口不停讓行人罰鍰。警政署統計，今年一至八月全國舉發違反道路交通管理事件約一○九六萬件，較去年同期增加近一成，汽車不禮讓行人件數更較去年同期增加三成，普設「科技執法」是一大原因。

交通部表示，減少交通違規要靠交通工程、教育、執法，處罰只是手段之一，交通部會持續視違規肇事變化，滾動檢討相關違規行為的罰則輕重，也會持續改善各項行車環境，並宣導、教育駕駛人遵守交通規則。

黃姓警官指出，舉發件數上升有很多因素，「科技執法」是原因之一，近年由中央補助經費，在全國各地增設科技執法設備，截至去年底全國已有七百多處，今年全國還持續增設。因科技執法不用人工現場攔查，廿四小時不間斷，舉發件數上升並不讓人驚訝。

黃說，中央、地方每個月都會根據違規、事故件數，檢討交通政策及熱區，包括標線、路燈甚至護欄等設置，因應資料數字動態檢討；他認為國人交安意識及路口停讓行人觀念其實有提升，但目前科技執法設定篩選參數後，由ＡＩ挑選出違規影像，再由人工確認，政府「舉發能力」大幅提升，才會出現政府宣導及取締多年，仍造成件數上升的現象。

根據統計，今年一至八月，警察機關舉發違反道路交通管理事件計一O九六萬餘件，較去年同期增加九十六萬件；舉發件數中，以「違規停車」二八○萬件最多，「超速」一八一萬件居次，「不依規定轉彎」一五七萬件排第三。

在政府相當重視的「路口不禮讓行人」違規部分，舉發「路口不停讓行人」較去年同期增加二成一，其中汽車不停讓行人違規有三萬七四三七件，較去年同期增加三成，機車違規四萬八七八五件，較去年同期增加一成四。

舉發「危險駕車」及「酒後駕車」則有成效，今年一至八月舉發「危險駕車」違規四萬三三九八件，較去年同期下降三成；舉發「酒後駕車」違規二萬九四三一件，較去年同期減少一成二。

依交通部道安統計，今年一至七月，「酒駕案件導致死亡」計八十人，較去年同期減少七十一人，降幅達四成七。

