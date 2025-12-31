汽車代檢廠元旦暫停車檢服務

今（一）日元旦假日，高雄市區監理所（含旗山站）轄管三十二家汽車代檢廠暫停受理車輛檢驗業務。高雄市區監理所說明，車輛須於行車執照指定檢驗日期前後一個月內辦理定檢（出廠年份逾十年之營業大客車及罐槽車，須於指定檢驗日期前一個月內），車輛檢驗期限最後一日為假日者，得順延至假日後第一個上班日辦理，逾期檢驗者，仍將依法舉發逾檢罰緩。監理所提醒，假日結束後驗車人潮預期會增加，為避免耽誤車主寶貴時間或因逾期檢驗而受罰，建議車主儘量提早於假期前安排辦理車輛檢驗，車主可善用監理服務網（或App）查詢每日驗車餘額數，以免空跑。

定檢時應備行車執照（營業車輛經申請者需附牌照登記書），並確認汽車強制險有效期為三十日以上，就近至代檢廠或公路監理機關驗車即可。監理所籲請，於驗車時，請主動辦理登記車主手機號碼及電子郵件，便於公路監理機關系統自動即時發送通知車輛檢驗等各項服務訊息，避免逾檢受罰。