汽車保養廠凌晨火 鐵皮屋延燒快不易逃 母命喪火窟
高雄市 / 綜合報導
高雄大樹區一間汽車保養廠，今(30)日凌晨傳出火警，廠房瞬間陷入火海，由於建物是鐵皮屋導致火勢延燒快，一二樓間地板也被燒毀，造成搜救困難，住在二樓夾層的女子明顯死亡，兒子接到媽媽噩耗趕往現場悲慟不已，根據了解，因為鐵皮屋耐熱性不佳，發生火災時熱流和煙霧容易流竄屋內隔間，延燒速度快，約5到10分鐘溫度就會達600度，不易逃生。
凌晨2點多，高雄大樹區這間汽車保養廠陷入火海當中，熊熊烈火不斷燃燒伴隨大量濃煙，還不時傳出爆炸聲，消防員到場趕緊滅火，試圖用機具破壞鐵門鐵窗要進到屋內救人，但還是沒辦法，一名女子明顯死亡。
兒子接到媽媽噩耗，趕往現場難掩悲痛，火警意外發生在今日凌晨2點多，大樹區汽車保養廠傳出火警，由於裡面堆放汽車材料雜物跟油類，火勢一發不可收拾，加上建物主要為鐵皮，導致火勢蔓延快，當時一二樓間地板被燒穿，導致消防人員難以登梯搶救，受困女子明顯死亡。
附近鄰居說：「我在睡覺，聽到爆炸聲，很大聲，被吵醒。」高雄市消防局第四大隊副大隊長黃世華說：「他住的房間，是在夾層這位置，鐵皮樓地板，整個都是燒穿，鋼筋材質，遇到高溫會軟化，結構會變形，增加搶救難度。」
白天女子的丈夫和兒子回到現場，廠房幾乎被燒毀，根據了解，平常丈夫住在台東，兒子住保養廠附近，因為保養廠沒人看管，媽媽才會自己住在二樓夾層，但沒想到卻發生火災從此天人永隔。
女子丈夫(屋主)說：「(裡面很多油？)，對啊，有啊，但裡面現在也沒在開火。」凌晨大火帶走一條性命，過去鐵皮屋火警案例，因為鐵皮屋耐熱性不佳，發生火災時熱流和煙霧容易流竄屋內隔間延燒速度快，根據統計，5到10分鐘溫度達600度不易逃生，究竟起火原因為何還有待進一步調查釐清。
