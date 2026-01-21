汽車停等紅燈副駕駛嗨唱 未繫妥安全帶恐挨罰一千五百

宜蘭市宜興路二段與聖後街岔路口，有一輛汽車停等紅燈時，副駕駛座乘客疑未依規定繫安全帶持行動音響嗨唱，警方表示，此案雖是唱歌不違法，但是未繫安全帶，將開罰一千五百元。（宜蘭警分局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

近日有民眾在社群媒體上傳行車紀錄影像，十九日下午五時許，在宜蘭市宜興路二段與聖後街岔路口，有一輛汽車停等紅燈時，副駕駛座乘客疑未依規定繫安全帶持行動音響嗨唱，有影響行車安全之虞。經宜蘭警分局調閱路口監視器，已掌握該車號牌，續將通知車主到案說明。警方表示，此案雖是唱歌不違法，但是未繫安全帶，將開罰一千五百元。

網路社群顯示的行車記錄器影像，為一月十九日下午五時許，宜蘭市宜興路二段與聖後街岔路口，有輛停等紅燈的白色廂型車，副駕駛座男子右手拿麥克風、左手持方型小音響，自嗨歡唱。由於當時夜市人車相當多，他不顧旁邊路人及機車騎士側目，唱到忘我。

誇張行徑被人拍下後貼網「好陶醉」、「音響效果不錯」、「懷疑男子是不是喝醉了，才會這麼嗨！」。宜蘭警分局調閱路口監視器，掌握該車號牌，將通知車主到案說明。

宜蘭警分局呼籲，依據道路交通安全規則第八九條、一三六條規定，乘客乘車時，頭手不得伸出車外且汽車駕駛人、前座、小型車後座之乘客均應繫妥安全帶，違者可依道路交通管理處罰條例第三一條第一項規定，處新臺幣一千五百元罰鍰。