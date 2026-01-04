汽車停車格內被開單！ 「輪胎壓白線」算違規

台北市有駕駛就發文透露，自己停車多年，第一次停在停車格裡被開單，原來是因為車輪壓到線，就算違停。（示意圖／東森新聞）





明明停在汽車停車格內，怎麼卻被開單？原因竟然是因為輪胎壓到白線，這樣也算違規！掀起民眾論戰消息一出，也引發大量討論，不少人認為有些停車格太小，現在大車根本停不下，對此停管處則回應，將派員前往稽查，確認有無改善需求。

在台北找停車位已經夠難找，好不容易找到了，也得小心囉。左喬右喬終於停進車格內，像這樣路邊停車就是沒問題，但是要是像前方的車輛輪胎壓在白線上，警方就能予以開罰。

台北市有駕駛就發文透露，自己停車多年，第一次停在停車格裡被開單，原來是因為車輪壓到線，就算違停。依道路交通管理處罰條例「停車方式不依規定」，只要車體任何部分壓到格線，就算違規停車，貼文一出，不少網友就紛紛表示，第一次知道這樣是違規，不過也有人認為，有些停車格太小，現在大車根本停不下。

民眾：「因為我的車子，大概車寬超過兩米，車長超過五米，其實我在外面路邊停車，有時候要擠很久才能，很勉強地擠進那個車格，甚至於很勉強擠進去，有時候都還是會壓到白線，或者是超過白線很不合理啊，應該輪子在裡面就可以啊。」

實際拿起量尺測量，一般路邊停車格寬約2.5公尺、長約5.5公尺，在前後都沒有車輛的情況下，駛入停車格，其實不算困難，但如果一旁有盆栽、花草等障礙物，或是前後都停放大型車輛，停車難度就會大幅增加。

停管處企劃科科長梁力元：「避免類似的情況，本處後續會派員現場勘查，以不影響總可停車位數的情況下，調整車格位置長度。」

針對駕駛疑慮，停管處強調，會去現場勘查，確認是否有無改善需求，不過停車還是盡量乖乖停在白線內，免得荷包又失血。

