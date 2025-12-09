汽車剛起步突天降「花盆碎片」 砸裂前擋風玻璃

民眾開車經過新北永和，才剛起步，突然被異物砸到擋風玻璃破裂。（圖／東森新聞）





開車到一半遇到恐怖瞬間，民眾開車經過新北永和，才剛起步，突然有異物從天砸下來，擋風玻璃當場碎裂，仔細看是被報紙包起來的花盆碎片，由於旁邊就是社區大樓，懷疑是有人故意丟下來，報警處理目前警方獲報後，也展開調查。

據了解，駕駛到環河西路二段去烘衣服，才剛起步沒多久，突然有異物從天砸下來，導致擋風玻璃當場碎裂，他們仔細看是被報紙包起來的花盆碎片，由於一旁就是社區大樓，懷疑是有人故意丟下來，目前警方獲報後，也展開調查。

轎車起步沒多久，突然天降異物，砸中前擋風玻璃，碎片噴飛四散，駕駛立刻把車停在路旁，下車查看。轎車遭砸車主女兒：「據我父母講是，它一砸下來之後，那個碎片是外面都有碎片，然後裡面的話也是，像儀表板啊什麼之類，他們身上也都是有，被噴到那個玻璃的碎片。」

轎車前擋風玻璃，裂成蜘蛛網狀，還散落好幾塊，紅色的陶瓷碎片，仔細看這是花盆的碎片，原本用報紙包裹，但怎麼會突然砸下來。

案發地點旁邊就是社區大樓，如果是不小心的，陶瓷碎片應該頂多掉在人行道上，但怎麼會砸到車輛，當事人懷疑是有人故意丟棄。

轎車遭砸車主女兒：「丟一包垃圾也很沒品，但是你今天丟的東西，不是一個軟的東西，你是丟一個很硬的陶瓷塊，就是它丟到擋風玻璃，都已經碎成那樣了，如果你今天丟到，機車騎士的頭手，或是說有時候，路上會有小朋友或是一般路人，你砸到他們不就會，就是會頭破血流嗎。」

事發在，新北永和環河西路二段，車主和妻子，當時是開車去烘衣服，準備離開，愛車就莫名被砸。

附近店家：「有一個光頭女生，之前有砸糞水啊髒水啊，潑過去這樣，我們有客人差點被砸到。」

初步估計，車損大約5、6萬，但在找不到凶手的狀況下，民眾可能只能自行吸收損失，但就怕之後又有類似狀況發生，警方也將展開調查，揪出是誰亂丟東西。

