汽車包膜人才缺！ 專業技師月薪有望破10萬

新年到，不少車主會幫愛車內外大掃除，除了傳統汽車美容之外，高檔豪車車主，甚至會幫愛車包膜，避免小擦傷直接傷到車漆，成了汽車產業新需求，「車體包膜師」人才搶手，薪資跟著越來越高，有業者表示，專業技師月薪有機會破10萬元。

高檔豪車進廠包膜，噴霧落塵，施工師傅緊盯細節，小心修邊，考驗功夫。

打開油箱蓋，利用刮板，進行收尾，眼前這位學員何先生，前一份工作，是台積電擔任模組副工程師，毅然決然，放棄人人羨慕的工作，轉投入汽車包膜業。

拿著包膜材料，噴濕貼合刮除，反覆練習，這位女學徒，還在大學念書，利用課餘時間，學一技之長。

其實，汽車包膜技師，採底薪加獎金，論件計酬，好一點月薪破10萬都有可能，有學校汽修科，看準市場風向球，打算和包膜業者建教合作，替學生培養第二專長。

黑手新出路，汽車美容，產業新趨勢，車體包膜，成為顯學，專業技師缺工，薪資行情看俏。

