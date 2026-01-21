汽車大廠「全面電動化」引恐慌！經銷商警告：價值可能蒸發

記者鍾釗榛／綜合報導

Jaguar 告別內燃機，全面投身電動車市場。（圖／翻攝Jaguar網站）

英國豪華品牌Jaguar決定徹底翻轉自己，告別內燃機，全面投身電動車市場。品牌野心不小，直接鎖定高端市場，目標直追賓利。但原定在2025年底推出的首款量產車型，卻被迫延後到今年晚些時候才會現身，讓車迷多了點期待，也多了點焦慮。

Jaguar Type 00電動概念車。（圖／翻攝Jaguar網站）

經銷商不看好

對部分經銷商來說，這條新路充滿不確定性。德國一位不願具名的銷售代表直言：「坦白說，目前這品牌的商業價值還不明朗。我們已經簽了合作協議，但是否續約，要看Jaguar的戰略走向。」市場、客群甚至價格策略都還是未知數，讓合作夥伴不免心裡打鼓。

Jaguar全面電動畫看似一場豪賭。（圖／翻攝Jaguar網站）

德國夥伴保持觀望

德國Jaguar Land Rover經銷商協會首席執行官Andreas Everschneider則比較樂觀，但仍保持謹慎：「這是一次全新的開始，也是一個機會，但我們還不確定市場到底有多大，也不確定誰會買單。」同樣，Glinicke British Cars總經理Salvatore Colangelo也讚賞新款車型的設計與技術，但對目標族群依舊抱持疑問。

不能重蹈覆轍

Andreas Everschneider強調，Jaguar絕不能重蹈賓士覆轍，因過度量產而稀釋品牌高端定位。現今的BMW、Audi甚至都在嘗試小型車市場策略，但Jaguar要保持超豪華形象，不能為了銷量犧牲品牌價值。

高端之路才剛開始

雖然前路不明，但Jaguar已下定決心，把所有資源押在電動化與高端市場上。對車迷來說，這不只是換車型，更是一個全新時代的開始。這條路能否成功，將決定Jaguar未來能否真正擺脫BMW陰影，成為超豪華電動車的新旗艦。

