汽車小蜜蜂隨叫隨到 警逮2男女查獲行動毒品餐車
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
高雄市政府刑事警察大隊，日前獲報有販毒集團，利用通訊軟體在網路上，兜售多種毒品牟利。高雄市刑大表示，員警多日跟監、蒐證後，等時機成熟，日前循線前往高雄市大寮區執行拘捕行動。當場在34歲鄭姓男子、32歲關姓女子，2人所使用的車輛內，查獲毒品咖啡包201包、K他命3大包、依托咪酯菸彈56顆、毒梅片錠1包、磅秤、分裝袋、手機2支等。全案訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地地方檢察署偵辦。
警方調查，鄭嫌與關嫌等2人，涉嫌駕駛汽車配送毒品，俗稱「小蜜蜂」，隨叫隨送，販毒脈絡遍布整個大高雄地區。2人共同外送毒品，出門總是瞻前顧後、小心翼翼，殊不知專案小組，已鎖定2人的藏匿處所，在2人外送毒品時，當場現身拘提2人到案，並在所使用的車輛內，搜出毒品等物。
高雄市刑大大隊長鄢志豪呼籲，為防制毒品危害，將持續蒐集、整合及分析相關情資，掃蕩混合式毒品分裝場及走私等製造、運輸及販賣不法行為。也提醒，施用毒品對身、心、靈有極大的危害，不僅影響個人健康，更破壞家庭和諧與社會秩序。警察機關將加強溯源加強打擊毒品犯罪，還給社會大眾無毒、安全的生活環境。
照片來源：高雄市警方提供
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