汽車引擎蓋傳來貓叫聲 板橋警成功救出受困幼貓





入冬後的夜晚氣溫驟降，停在板橋區中正路1巷全聯福利中心前的汽車，竟成了幼貓溫暖的「避風港」。日前晚間10時許，板橋區中正路1巷全聯福利中心前，一隻幼貓為尋找溫暖，不慎鑽進車輛引擎室內，受困長達一小時。路過民眾聽見細微的貓叫聲自車內傳出，擔心牠受困太久會受傷，立刻報案求助。

板橋分局板橋派出所警員陳汰龍、王政元與呂尚庭接獲報案後迅速趕抵現場查看，確實聽到持續貓叫聲。員警立即聯繫車主並說明狀況，車主聞訊前來開啟車輛引擎蓋，警員陳汰龍不畏寒風、趴伏在冰冷的柏油路面上，用手電筒仔細搜尋引擎蓋周邊角落。

經確認小貓位置後，警員陳汰龍小心翼翼的徒手在引擎室縫隙中摸抓，費時多次嘗試，終於成功將幼貓抱出。當小貓安全脫困的那一刻，現場響起一陣掌聲與歡呼。現場多位善心民眾紛紛伸出援手，買來貓罐頭與肉泥條為幼貓充飢，還有人準備紙箱與毛毯，讓小貓能暫時取暖休息，其中一名男子主動表示願意收編幼貓。這一幕幕互助的身影，讓寒夜裡充滿了暖意。

「臺灣最美的風景是人」，警民攜手展現的不只是救援行動，更是對生命的敬重與關懷。板橋分局提醒，入冬夜晚氣溫驟降，汽車行駛後停車，引擎室留有餘溫，常成為貓咪取暖的藏身處。出門開車前，請大家不妨「拍拍引擎蓋」，讓這份小小的舉動，化為守護生命的大溫暖。

