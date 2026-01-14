社會中心／周秉瑜 桃園報導

日前桃園發生一起車禍糾紛，小客車撞倒路邊兩台機車，直接離開現場。被撞車主調閱監視器後報警，沒想到，肇事駕駛理直氣壯，稱自己沒肇事逃逸，更質疑機車維修費用太高，不願賠償。調解委員會認為，10年以上機車，價值只剩原本1/10，因此賠償金額，只有估價單的一折，讓車主無法接受。

停在路邊的白色小客車，原本就離前方機車很近，正準備往左切出去。

車子撞倒紫色和黑色機車，車旁有一位頭髮花白男子趕緊拍引擎蓋，要車子停下，主動幫機車扶起來，過程中轎車駕駛完全沒下車，就離開現場。

車主是小吃店老闆，當時人不在，回來發現機車位置被動過，一調監視器，原來是被人撞倒，對方沒留聯絡資訊就閃人，質疑肇事逃逸。

汽車撞倒2台舊機車！ 維修費破萬「調解竟只賠一折」

小客車旁的老先生將機車扶正，但駕駛都沒有下車處理。（圖／林先生提供）車主林先生：「他沒有任何的道歉，他甚至於一副理直氣壯，我沒有肇逃，那是因為你們不在家，（機車）它不是說這樣就不能騎了，那你好好跟我們道歉那都OK。」

機車防燙蓋、剎車刮傷，車殼破裂，原本車主不想為難，打算和解，沒想到對方理直氣壯，還質疑機車維修一輛7500元、一輛4500元太貴，不願賠償。

林先生：「你今天還好是撞到路邊的摩托車，如果你今天在路上撞到的是人，他女兒來都說，不好意思我老父親腳不方便，走路不方便，那你還放任他那麼年紀大的人，在路上開車。」

更不能接受的，是進到調解委員會後，委員說10年以上機車有折舊，以估價單的1折算賠償金額。

汽車撞倒2台舊機車！ 維修費破萬「調解竟只賠一折」

被撞倒的機車車身都是刮痕。（圖／民視新聞）律師郭明翰：「機車耐用年限為3年，也就是說機車使用3年以上，剩餘價值，大概是原價值的十分之一，因此才會有調解委員所稱。」

車主林太太：「同樣的同情心來講，不然這樣子，我隨便一台車去外面，我把你的車撞爛了，然後我只要賠一折給你，750跟450（元），這樣子非常的不合理。」

這起案子進到二次調解，如果還是沒共識，車主準備提告，爭取自身權益。

