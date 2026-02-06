汽車撞入99大華超市 3死7傷

洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市5日發生重大車禍，一輛車衝進超市內，造成三人死亡，七人受傷。當局指出，肇事的是一名年長女性，初步研判不是故意的衝撞。

根據城市新聞網（CNS），洛杉磯市消防局表示，事故發生在洛杉磯市西木大道1350號、羅徹斯特大道（Rochester Avenue）路口的99大華超市（99 Ranch Market）。洛杉磯市消防局（LAFD）發布的最新消息顯示，「這不被認為是有意為之的衝撞；駕駛銀色轎車的司機，初步認為是一位年長女性，年齡約70歲。一位騎自行車的人士約在距離大華超市一個街口外就被撞到。」LAFD介紹，消防員抵達後，不得不將「捲入」轎車底部的民眾救出。

LAFD隊長史考特（Erik Scott）指出，三名傷者在現場死亡，另有四人被送往醫院，其中兩人傷勢嚴重至危急，兩人為中度傷勢。另有三人在現場接受評估後拒絕送醫。

目前尚不清楚三名死者當時的確切位置，但現場影片顯示，至少有一具遺體位於店外。史考特表示，多人一度被壓困在店內的一輛銀色轎車下方，但尚不清楚其中是否包括罹難者。

消防人員在超市外設立檢傷分類區，展開緊急救援。大規模救援行動導致西木大道部分路段完全封閉，現場布滿救護與消防車輛。

事故原因仍在調查中，但消防官員表示，該車輛在衝入超市前，似乎先撞上一名騎自行車的人士，隨後穿破店面玻璃衝入室內。

LAFD發言人蘭茲（Lyndsey Lantz）告訴KTLA電視台，被撞的騎自行車人士倖存，並拒絕送醫。史考特指出，肇事駕駛留在現場並配合調查，且似乎未受重傷。

根據ABC 7電視台直升機拍攝的畫面，有數輛消防車停在99大華超市外的十字路口，數名消防人員在超市店內外走動。大華超市一側的玻璃牆被撞開一個大洞。涉案的車輛是一輛銀色的奔馳轎車。

該案件起因及細節仍在調查當中。

