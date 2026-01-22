汽車撞斑馬線行人！未禮讓行人 駕駛等著罰款吊照伺候

【記者凃建豐／高雄報導】19日上午10時58分許，自小客駕駛周男沿高雄市前金區前金一街東向西於路口左轉自強一路時，未禮讓行人邱女通過而發生碰撞，邱女遭擦撞後無明顯傷勢，未送醫。但自小客駕駛已明顯違反道路交通管理處罰條例第44條第4項規定：「汽車駕駛人不暫停讓行人先行通過者，因而肇事致人受傷者，處新臺幣18000以上36000元以下罰鍰，吊扣駕駛執照1年至2年」警方將依法告發掣單。

新興警分局表示，保護行人路權及人身安全，是警察持續努力的工作與責任，多一分禮讓，少一分遺憾，唯有建立駕駛人禮讓行人的正確用路觀念，才能營造安全友善的用路環境。

自小客在斑馬線撞到行人，將面臨重罰。翻攝畫面

