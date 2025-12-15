汽車族注意！上路時「做錯１事」３萬６繳國庫，高公局點名６大危險情境

隨著汽車科技日新月異，輔助駕駛系統已成為許多新車的標準配備，然而這項看似便利的技術，卻可能因駕駛認知不足或過度依賴而增加交通風險。高速公路局針對輔助駕駛系統使用提出警示，強調駕駛時若雙手離開方向盤，最高可面臨３萬6,000元罰鍰，並呼籲用路人切勿輕忽駕駛責任。

雙手離開方向盤罰多少

高速公路局指出，目前台灣市售車輛所配備的先進駕駛輔助系統（ADAS）屬於國際SAE J3016標準Level ０至２等級，仍屬輔助性質而非自動駕駛。駕駛時若雙手離開方向盤，可依《道路交通管理處罰條例》第43條第１項第１款規定，處新台幣6,000元以上３萬6,000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。高公局強調，輔助駕駛系統雖然具備車道維持、盲點偵測、主動煞停等功能，但駕駛人仍須肩負車輛控制責任，不得放開雙手駕駛。

６情境恐無法正確辨識路況

高速公路局整理分析，有６種輔助駕駛系統可能無法正確辨識路況的情境，包括與前車速差過大、前車未行駛於車道正中間、前車突然轉向或切入、行駛路形特殊、大雨濃霧強光等用路環境，以及前車外型特殊等狀況。高公局提醒，在這些情況下，駕駛人更應隨時注意路況變化，做好隨時接手控制車輛的準備。

輔助駕駛車禍案例

高速公路局分享實際發生的交通事故案例，說明輔助駕駛系統的限制性。2024/9/1夜間於國道３號北向203.7公里處，一輛小客車因故障跨線停於路肩與輔助車道間，遭後方開啟ADAS的小客車追撞，這起事故同時符合「與前車速差過大」及「前車未行駛於車道正中間」２種系統難以辨識的情境。另外，2024/9/9下午於國道３號北向253.2公里處，一輛施工緩撞車於內車道警戒時，也遭後方開啟ADAS的小客車追撞，屬於「與前車速差過大」的典型案例。

駕駛責任不可轉移給科技

高速公路局呼籲，輔助駕駛系統僅能協助駕駛者進行車輛控制，而非完全取代駕駛操作。無論科技如何進步，駕駛人都應時刻保持警覺，全程握好方向盤，隨時做好適當的操作反應。唯有正確認知輔助駕駛系統的功能與限制，並承擔應有的駕駛責任，才能真正確保行車安全，達到快樂出門、平安回家的目標。

▲開車時手不能離開方向盤。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

道路交通管理處罰條例

網址：https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle

高公局

網址：https://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=193&p=42054

