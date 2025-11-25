汽車業務上網買車牌掛自家二手車 被逮詭辯「我也擔心買到不法」

丁男身為汽車業務，明知車牌須向監理機關請領，卻上網購買，而購入之車牌為贓物，新北地院判處拘役20日，得易科罰金。示意圖

桃園1名丁姓二手車業務，去年10月間，透過通訊軟體LINE向不明人士以3500元購得劉姓車主失竊車輛的車牌，並懸掛在車行讀車輛上，後因該車借給友人使用遭到查緝，整件事情才曝光，沒想到丁男罔顧自己的專業知識，明知車牌必須透過監理單位申請，還辯稱「我也擔心買到不法來源的車牌」，但仍被依故買贓物罪，判處拘役20日，得易科罰金。

判決書指出，丁男去年10月透過LINE向不明人士以3500元購買2面車牌，並將車牌懸掛於車行的二手車上，11月他將車輛借給不知情的陳姓友人使用，因購買的車牌為劉姓車主遭失竊車輛的車牌，陳男在今年2月將車停放在宜蘭羅東國小停車場時，遭到警方查獲，警方循線約談陳男到案，丁男犯行才曝光。

丁男接受訊問時雖坦承購買車牌，但罔顧自己為汽車買賣業務，明知車牌須向監理機關請領使用，不得私下販售流通，還辯稱因為自己車子很多，為了方便移動、停放路邊不致遭到拖吊，才會上網購買車牌，強調當時有詢問賣家車牌是否正常，「我也擔心買到不法來源的車牌」，堅決否認購買贓物的犯意。

不過法官認為，車牌絕非私人日常交易、流通之標的，他人出售車牌，應可預極有可能為財產犯罪所得之贓物，且丁男身為汽車買賣從業人員，由其自身智識經驗，更無不知之理，況且他向來路不明人士購買車牌，在無從確認對方提供車牌的合法來源下仍執意購入，堪認其有主觀上故買贓物的不確定故意。

法官認為丁男可預見該車牌為來路不明的贓物，仍貪圖便利購入，不僅助長贓物流通、徒增被害人追索失竊物的困難，並影響檢警機關對犯罪的追查，法治觀念顯有偏誤，但審酌其犯罪動機、目的及贓物種類及價值，以及犯後態度、無相關前科等，判處丁男拘役20日，得易科罰金。



