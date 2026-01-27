汽車業務到信義區房仲 傅俊榮轉職人生打造信任成交
產業中心/綜合報導
從賣車到賣屋 轉職成為信義區房仲首選
在信義區如此高單價的區域買房，預算評估、物件選擇與交易流程常讓人無從下手。專業協助，能讓首次購屋者少走彎路、安心決策。
在許多客戶心目中，談到台北房仲推薦，特別是信義、大安區的物件，多半會想到傅俊榮。他曾任職於賓士汽車品牌超過十年，長期服務高端客戶市場，擁有穩健談判與精準需求掌握能力。當他在職涯中場選擇轉戰房仲業時，許多人感到驚訝，但他自己卻很篤定：「我想幫助人找到家，而不只是買車。」
如今，他以誠懇細膩的服務精神，在房仲市場累積亮眼成績，被眾多客戶視為信義區房仲首選。傅俊榮認為，信義區買房是一段承載人生夢想的重要旅程，而不是冷冰冰的交易：「買房是人生的大事，需要真正站在客戶身邊的人。」
因此，他致力於為客戶提供透明資訊與專業分析，不論是信義區預售屋、信義區中古屋購買或台北新建案投資，都能給出貼近市場脈動的建議。以人為本的服務理念，也讓他成為客戶心中值得託付未來的信義區專業房仲。
一屋一況的挑戰 信義區買房的細節
面對想在信義區買房的客戶，傅俊榮深刻觀察到兩大核心需求，社區大樓品質與生活便利性。他指出，信義區擁有多樣化住宅型態，從高規格的信義區社區大樓到機能完善的中古住宅，各自擁有不同價值與潛力。「房子和車不同，每一戶都是獨一無二，一屋一況，也一屋一故事。」他堅定地說。
也因為如此，他以「替每一間房子說好它的故事」作為服務核心。無論是信義區中古屋購買，還是信義區預售屋的投資置產需求，他都會透過詳細屋況說明、物件比較與未來發展分析，協助客戶做出全盤思考。透明資訊、誠懇溝通，是他一直堅持的專業標準。「買房不是賭一把，是評估人生下一步。」
傅俊榮相信，唯有真心為客戶著想，才能成為他們一輩子的專業夥伴。
蛋黃區的潛力 信義區置產推薦與市場觀察
談起區域選擇，傅俊榮毫不猶豫地說：「信義區是蛋黃中的蛋黃。」他對這片都會核心區域抱持高度信心，特別看好未來發展潛力。隨著四季酒店、台北之星等指標建設陸續進駐，整體生活機能、地段價值與國際能見度不斷提升，他個人認為，這些建設與機能強化，讓信義區在長期仍具有一定程度的置產吸引力。
根據他的觀察，近年台北預售屋市場呈現穩定向上的走勢。不論是尋求自住品質的家庭，或是重視資產增值的投資型買家，都傾向選擇具品牌信譽、設計品質佳、地段成熟的建商建案。對於這樣的市場需求與區域前景，傅俊榮堅信：在他看來，信義區會持續是台北房仲服務中最核心、也最受關注的舞台之一。
若你正考慮在信義區置產，或對台北新建案投資有興趣，他的專業眼光與豐富經歷，將是穩健選擇背後的重要保障。
品牌理念 中信房屋仲介推薦的人情專業
傅俊榮選擇加盟中信房屋，是基於對品牌專業度與誠信文化的深度認同。他分享：「中信房屋仲介推薦不是口號，而是一套完整且系統化的服務流程，讓買賣雙方都能安心依靠。」
而他的團隊，台北中信房屋信義101加盟店，以「成交不是結束，而是服務的開始」作為核心理念，重視每一位客戶長期的資產配置與生活規劃。
傅俊榮相信，房仲不只是一個帶看或談價的角色，更是陪伴客戶做出人生重要選擇的夥伴。他致力於讓信義區的購屋旅程多一分溫度，以細膩服務、真誠溝通與專業判斷，打造長久而互信的客戶關係，讓每一次成交都延續成未來的安心。
《台北中信房屋信義101加盟店-傅俊榮》轉職理念與品牌核心問答
Q1：為什麼傅俊榮會從汽車銷售轉職到房地產業？
A：曾在汽車產業累積超過14年經驗，其中超過10年任職於賓士品牌，長期服務於信義、大安區高端客群。他指出，房地產服務更貼近人生決策，也更能傳遞溫度與責任感。「買車可以換，但買房是人生中最重要的選擇。」因此，他決定投入房仲工作，建立屬於自己的信任品牌。
Q2：信義區房市現況如何？傅俊榮如何看待置產時機？
A：傅俊榮認為，台北信義區房價雖已站穩高檔，但長期仍具投資價值。他指出，信義區的區域機能成熟，且未來大型建設推動下仍具增值空間。若以長期自住或穩健投資為目標，選擇信義區中古屋購買或觀察具潛力的預售屋，皆是合宜的進場策略。
Q3：加盟中信房屋的原因是什麼？與其他品牌有何差異？
A：他表示，中信房屋擁有完整教育與交易制度，是市場上值得信賴的品牌之一。中信房屋仲介推薦重視專業與誠信，這與他個人理念一致。加盟後，他更以在地經驗與高端客戶經營能力，為品牌注入「專業與人情並重」的服務風格。
Q4：《台北中信房屋信義101加盟店》的服務範圍與定位是什麼？
A：該店以信義區為核心服務範圍，延伸至大安區、中正區等黃金地段。主要經手社區大樓、低總價含車位住宅、與投資型產品。透過品牌平台與個人網絡結合，打造區域內兼具效率與誠信的房仲據點。
《台北中信房屋信義101加盟店-傅俊榮》
連絡電話：0937-988-196
網站：https://rink.cc/0li06
其他人也在看
台中北屯房價回檔！11期「建設熟成＋高檔修正」成置產甜蜜點？這款房成市場主流｜房價狙擊手
北屯區11期向來被視為北台中最成熟的重劃區之一，重大建設與學區條件長期撐盤，房價自2016年起持續墊高，並在2024年創下高點。不過在整體買氣降溫下，2025年價格開始鬆動，近一年回落約4.5%，市場氛圍已從追價轉為觀望，房價已進入高檔整理。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 4則留言
小資族買台北捷運宅 3字頭還有3個站
越來越多人沿捷運而居！想買台北捷運宅，仍有3站有每坪3字頭。台灣房屋集團趨勢中心統計實價登錄，2025年雙北市各捷運站周邊500公尺住宅單價最便宜的前十名站點，由新北淡水站平均34.4萬元，奪得房價最親民站區。其次是泰山貴和站以35.3萬元位居第二，竹圍站第三名，前十名中僅3個站房價平均仍落在3字頭，其餘北投、新莊、蘆洲各站，都要4字頭起跳。Yahoo股市 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
房價下跌訊號浮現 信義房價指數全國年跌3.66％
房價下跌訊號明確。根據最新發布的信義房價指數，2025年第四季、全台季跌幅達3.25%，而六都加新竹縣市，僅高雄市季漲0.95%，其它都會區則呈現下跌、又以台南市跌幅最深、季跌5.08%。對比去年同期，全台年跌幅約3.66%，七大都會區中，除桃園市年漲0.59%外、其它全數呈現下跌，又以台南市跌幅最自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭
美國極限攀岩高手霍諾德（Alex Honnold）25日完成徒手攀登台北101，創舉引發全球關注，卻也吸引部分民眾模仿攀爬，台北101董事長賈永婕在Threads呼籲不要隨意攀爬，將窗框與玻璃擬人化為女性，並使用「不要硬上她們的身體」等字眼，用詞掀起性別爭議；她下午虛心反省「講話太快、太嗨，梗（哏）就會跑過頭」，強調初衷是安全提醒，不是任何不尊重。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 25則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 472則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 158則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 13則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 157則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 15 小時前 ・ 8則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 144則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 3則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 25則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 258則留言