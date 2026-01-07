汽車油表小箭頭用途曝光！發明者沒申請專利

▲你知道，油表上的小箭頭代表什麼意義，又是怎麼誕生的嗎？其實這個小箭頭指向油箱蓋的位置，成為現代汽車的標準設計。（圖／Pexels）

[NOWnews今日新聞] 開車上路時，最重要的資訊都寫在駕駛座前方的儀表板上，但你知道，油表上的小箭頭代表什麼意義，又是怎麼誕生的嗎？事實上，這源自一位福特汽車的工程師，曾在一場大雨中搞錯了公務車的加油孔位置，導致他必須重新駕駛進入加油站，在全身淋濕後想出的設計。而且他未曾申請專利，讓這個偉大發明已經遍布全球車款上！

開公司車搞錯加油孔位置！工程師被淋濕後激發靈感

1986年4月，當時任職於福特汽車（Ford Motor Company）的設計工程師莫伊蘭（James Moylan），開著公司的公務車外出工作，在下車準備拿起油槍加油時，才發現這輛車的加油孔位置跟自家的車不一樣，導致他已經停在與加油機相反的一側。

▲1986年4月，當時任職於福特汽車（Ford Motor Company）的設計工程師莫伊蘭（James Moylan），因為搞錯公務車的油箱蓋位置，導致全身被雨淋濕。（圖／linkedin）

這讓莫伊蘭必須重新將車開進加油站，再加上當天下著雨，全身溼透的煩躁感讓他的大腦靈感被激發。之後他立刻草擬了一份具關鍵意義的內部備忘錄給主管，提出了一項簡單卻革命性的「產品便利性建議」。

莫伊蘭在這份計畫中提到，有感於自身使用公司公務車時的困擾經驗，建議公司在車輛儀表板上的油量表附近增加一個小型的指示標記或符號，指向油箱蓋的位置。藉由視覺提示，能明確告知駕駛油箱蓋位於車輛的哪一側，從而消除了駕駛在駛入加油站時常面臨的猜測與焦慮。

▲莫伊蘭（James Moylan）回公司後就立即草擬出一份提案，本以為會被忽略，卻意外受到高層重視，更成為現代汽車設計的標竿。（圖／linkedin）

莫伊蘭也認為，這項極低的成本投入將為擁有多輛車的家庭、租車使用者或是公司公務車使用者帶來巨大的便利價值。起初莫伊蘭還以為，自己的小提案很可能會淹沒在大量計畫中。

沒想到，這個提案卻意外受到福特公司高層關注，更在1989年款的Ford Escort和Mercury Tracer車型上導入此設計，隨後這個「油箱指示箭頭」演變成了全球通用的汽車標準。如今，這個小小的三角形圖示已成為幾乎每一輛現代汽車上隨處可見的標準配備。

「油箱箭頭」之父莫伊蘭辭世！沒申請專利造福全球

隨著「油箱箭頭」設計越來越受歡迎，正式名字也被取作「Moylan Arrow」（莫伊蘭箭頭），但發明者莫伊蘭卻沒有因此申請專利。除了福特汽車後續車款都採納之外，連全球各大車廠都開始跟進使用，成為現代車款的標準設計。

▲「油箱箭頭」已經被全球各大車廠都開始跟進使用，成為現代車款的標準設計。（圖／Pexels）

最終，「油箱箭頭」之父莫伊蘭於2023年7月從福特公司退休，並於2025年12月11日在底特律亨利福特醫院辭世，享壽80歲。家屬在訃聞中提到：「我們都對詹姆士發明的油箱蓋指示箭頭感到非常自豪！」

因此，未來開車去加油時，看到這個箭頭不妨回憶起這位偉大的汽車設計師，因為他的遭遇，讓現代人開車體驗更加輕鬆、便捷了！

資料來源：linkedin、roadandtrack

