汽車緊急救援三合一裝置 購物者：出門必備

保持行車安全，有諸多注意事項，不僅要謹慎駕駛，更需時刻關注愛車狀況，預作準備以防拋錨時求救無門。哈芬登郵報撰稿人拉舍爾（Megan Lasher）指出，若非專業技師，這一切確實令人備感壓力；所幸她剛在亞馬遜買的BoostHero汽車救援工具組，集啟動器、手電筒與行動電源於一體，是行車安全的最佳夥伴。

BoostHero這款一體化工具組體積僅像普通手電筒，卻能為車輛提供多種保障，讓人安心上路。這款簡約便於攜帶的裝置，主要作為汽車啟動器，當行車途中電池耗盡時，協助重新啟動車輛。有黑、紅、藍、粉、淺紫及白色可選，滿足個人風格。

廣告 廣告

除啟動功能外，BoostHero更配備四段式LED手電筒，具備多種模式與亮度，可應對緊急狀況；同時兼具行動電源功能，能在必要時為電子設備充電。

拉舍爾說，她在展開七天的公路旅行前，買了BoostHero，使用後證實在車內備有這個裝置確實讓她安心不少，尤其在加油站疏少的路段；夜晚露營時，手電筒也極為實用，他們更將它用來為手機充電。

拉舍爾表示，唯一的缺憾是，她原本期望這款裝置能配備太陽能充電板，使其電力更自給自足，無需預先充電。

雖然拉舍爾未用到BoostHero的啟動功能，但其出色表現在亞馬遜網站獲得平均4.9星的好評。一位購物者表示，啟動器完全符合廣告宣傳，兩秒內就讓他兒子徹底沒電的吉普車重新啟動，「那可是輛大傢伙」。

另一位稱讚說，它比傳統跳線更實用，輕鬆啟動他的休旅車，操作也更簡便；同時也是不錯的手電筒，輕巧且具備多種功能，包含緊急SOS模式，還能為手機或任何USB充電裝置供電。

其他購物者也紛紛表示，出門絕對要帶上它，操作十分簡單，「我們超愛它」。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

更多世界日報報導

車裡睡覺竟違法？哪裡睡、睡多久…小心一覺醒來收到罰單

紐約華人父子到移民法庭同被捕 6歲子下落不明

1.25美元吃1天 幾年後就能買房？極簡飲食引發網友熱議