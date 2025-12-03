中部中心／綜合報導

3日凌晨2點多，台中市東區一間汽車美容場，發生鬥毆事件！警方獲報，立即啟動快打部隊，到場查處，雙方疑似因為46萬元債務，欠債方7人，竟關門暴打3名前來談判的債主，最後7名嫌犯，移送法辦，而受傷的3人，送醫後，生命無礙。

大批警力，用力踹門，消防到場支援，屋內人員才放棄抵抗，乖乖開門。

警方分頭，壓制嫌犯，所有涉案人士，通通坐在地上，雙手被上銬，但傷者情況，不太樂觀。





汽車美容廠7打3！ 債主登門討債46萬反遭棍棒痛毆

7打3！ 台中汽車美容店深夜鬥毆 警當場逮7嫌（圖／民視新聞）

廣告 廣告





被害人，坐在救護車上，滿頭鮮血，左手被繃帶緊緊包住，而屋內嫌犯一個接著一個，由員警帶回警局審訊。

事發就在3日凌晨2點多，台中市東區一處汽車美容店，因為46萬元債務，雙方相約談判，沒想到卻欠債方共7人竟關門，持棍棒圍毆暴打3名債主，7打3，戰力懸殊，寡不敵眾，被害人頭部及臉部多處外傷，全都受傷送醫。





汽車美容廠7打3！ 債主登門討債46萬反遭棍棒痛毆

債務糾紛! 台中汽車美容店鬥毆 警查獲鋁棒.武士刀（圖／民視新聞）





把人打的頭破血流，下手實在殘忍，員警在事發現場查獲，木棒、鋁棒、鐵鎚，零零總總加起來共10支，還有一把開封過的開山刀，除了大量武器，甚至還搜到毒品K他命。

談判破裂，欠錢的，反而先動手，7名嫌犯，當場被逮，通通要面對，法律制裁。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：汽車美容廠7打3！ 債主登門討債46萬反遭棍棒痛毆

更多民視新聞報導

雲林男街頭爆打女子！ 怒踹狠揍暴行全遭錄下

酒後口角全武行! 男遭多人痛毆 嫌犯逃逸到居酒屋續攤

楊梅民宅深夜惡火7人受困 1女急跳花圃驚險逃生

