汽車考照 3月30日起未停讓直接出局

交通部公路局長林福山（中）2日宣布，1月30日起機車筆試改為全選擇題。（蔡明亘攝）

交通部駕照管理3策略1月起陸續實施，公路局2日宣布，30日起機車筆試改為50題全部選擇題，新制題庫共1050題已上線供民眾參考，預估每年影響近30萬人。此外，3月30日起汽車小型車場考將新增無號誌路口停讓考驗、大型車要指差確認，未落實將扣32分直接不及格。

每年機車駕照筆試考試人數約29萬人，及格率約72％。公路局長林福山表示，1月30日起實施機車駕照筆試新制題庫，刪除是非題，改採50題選擇題，已開過3次外審題目會議並完成編訂，以正確觀念與態度、主動停讓文化、安全駕駛能力及危險感知能力4大架構，訂出新版題庫1050題選擇題，危險感知情境與影片題也由10題增至15題。

廣告 廣告

據規畫，民眾即起預約1月30日後考試將適用新制，若30日前預約者，監理服務網將同步提供舊制與新制筆試模擬測驗。

林福山表示，1月也強化以人為本駕訓項目，已要求駕訓班在教學時統一教材、要求考驗動作、完善場地標誌標線等，課程新增停讓行人、視野死角確認及大型車指差確認；汽車場考自3月30日起，小型車增加無號誌路口先停再開、大型車也要求指差確認，屆時若未落實將扣32分，等於直接不及格。

關懷高齡駕駛方面，公路局盤點常見違規如闖紅燈、未依規定轉彎、未依規定變換車道，及事故肇因為未保持行車安全距離、未保持行車安全間隔、未依規定讓車等10項違規與肇因，鎖定有相關紀錄的逾1200名75歲以上高齡駕駛，1月寄發換照及關懷提醒通知單。