汽車衝人行道撞路人！11人送醫2人昏迷 棄車逃逸仍遭逮

日本東京一輛汽車衝上人行道，導致11人遭撞擊送醫。（示意圖／翻攝自Pexels）





日本東京足立區梅島2丁目今（24）日中午12時30分左右（台灣時間11時30分）發生一起嚴重車禍事故，一輛汽車衝上人行道，導致11人遭車輛撞擊送醫，其中包括一名20多歲女性及一名80多歲男性在送醫時失去意識。事故發生後，肇事駕駛棄車逃逸，警方已將此案列為肇事逃逸事件調查，並於後續將駕駛逮捕。

根據日媒《NHKニュース》報導，事故現場位於東京足立區梅島2丁目，距離足立區役所西北約300公尺，沿線為商業設施與辦公大樓林立的道路。警視廳表示，這起車禍共有11人送醫，其中兩人在送醫時失去意識，傷者年齡從10多歲到80多歲不等，包含男性與女性。

廣告 廣告

據了解，肇事駕駛在多個地點撞擊行人後，將車輛棄置於現場便逃離，警方立即啟動調查程序。事故現場畫面顯示，道路上停有多輛車輛，其中一輛白色小客車前方嚴重損毀，另有一輛藍色卡車停在公車站前的道路上。現場周圍也停有救護車與消防車，消防員與警察忙於協助傷者、疏導交通及確認事故現場。

另外，根據日媒《ｄメニューニュース》報導，兩名送醫時失去意識的傷者為一名20多歲女性及一名80多歲男性。根據日媒《朝日新聞》報導，調查人員表示，肇事駕駛已被東京警視廳逮捕，目前警方正釐清事故發生的具體原因。

事實上，今年5月，日本福岡縣筑紫野市也曾發生類似車禍。根據日媒《福岡TNCニュース》報導，當時一輛白色小客車突然失控衝向一群放學回家的小學生，造成4名孩童受傷，其中有人重傷。肇事的74歲女性駕駛亦被送醫治療。

筑紫野警察署表示，受害小學生當時正下課回家，肇事車輛現場橫翻。警方初步詢問肇事女性時，她表示「當時想左轉」，現場附近商店牆壁也留有明顯碰撞痕跡。

更多東森新聞報導

環保車失控猛撞6車！路邊整排車慘遭「削尾」

高雄車禍連三撞！休旅車失控偏移 轉180度才停下

八點檔女星出車禍！路面滑行險撞花圃 現場畫面曝光

