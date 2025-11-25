汽車被連環刻！岡山驚現神秘「刮車怪客」 疑醉漢持利器夜襲4車

岡山連環車損案曝光，醉男疑持利器沿路亂刮多車慘遭毒手。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市岡山區育才路24日深夜出現怪異景象，多名車主早上發現愛車莫名出現長長刮痕，氣得直奔警局報案，警方在抵達現場勘查時，才發現不只是一輛車受害，沿線共有四輛汽車遭到利器刻意破壞，疑似是同一名男子在短時間內連續犯案，宛如在街頭上演一場「深夜刮車秀」。

據了解，第一名受害車主在路過自己停放的車輛時，意外發現車身側邊被硬物刮出一道明顯且深刻的痕跡，研判不是擦撞，而是遭人蓄意破壞。他立即向岡山分局通報，警方到場後開始沿路巡查，結果越看越不對勁附近另外三輛車也出現類似刮痕，痕跡筆直且一致，顯示兇手可能使用同一把利器隨機破壞停放車輛。

岡山分局表示，警方已立即調閱案發周邊的監視器畫面，初步鎖定一名行跡可疑的男子。畫面顯示，該男子步態搖晃、神情渙散，看起來疑似喝醉，手中似乎還握著不明物品，在車輛旁徘徊後便快速離去。警方研判此人涉案可能性相當高，目前正全力追查其身分與下落。

警方強調，已通知所有受害車主到案製作筆錄，同時加派巡邏警力在育才路與周邊路段加強巡查，希望能有效嚇阻類似案件再度發生。警方也呼籲民眾若發現有可疑人物在路邊徘徊，務必立即報案，以免財物遭受損害。

