汽車誤闖機車地下道！民眾控「標誌不清」 警：最高罰1千8

日前有駕駛開車，行經台南新營區，誤闖機車地下道，車身不斷擦撞一旁防撞桿，進退兩難，一度影響交通，重回現場，入口處有標誌「禁行 汽 車」，不過當地民眾反映，疑似標誌不清導致汽車頻繁誤闖，幾乎成為當地日常，而警方強調，汽車誤闖機車道已經違規，最高可處1800元罰鍰。

民眾騎車經過地下道，前面一台黑色轎車，車身不斷卡到一旁防撞桿，這不是路做太小，而是汽車誤闖，不斷發出砰砰砰的撞擊聲響，駕駛進退兩難，而後方騎士沒耐心直接逆向騎出地下道，民眾拍下眼前這幕，說這是當地日常。

其他民眾說：「一樣身為汽車新手駕駛，覺得他一定承受莫大壓力，車子也受傷，自己應該壓力也很大。」這裡是台南新營區一處機車地下道，明明路口處有標誌，禁行汽車，不過不少用路人沒注意，不小心開車進去，畫面曝光引發熱議。

其他民眾說：「對新手駕駛來說這樣很不友善，(標誌)應該要再做更清楚一點，現在很多駕駛都不太看路上標示，其實我們標示方面可以再大一點再明顯一點，是不是可以導致這種誤闖情形再少一點。」當然他還是要造價賠償，只是後續標示大一點避免推託之詞，有民眾就質疑，路口標誌不清，導致當地誤闖頻繁，而警方也提醒，汽車闖入機車地下道，已經違規。

新營分局中山路派出所所長柯政安說：「該車已違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。」因該地下道入口前已設置禁止汽車進入標誌，該車已違反道路交通管理處罰條例可處新台幣900元以上1,800元以下罰款，不管標示夠不夠清楚，駕駛違規行為明確，提醒用路人行經路段多加留意，以免一個轉彎開錯，不只挨罰恐怕還得賠償。

