汽車違停被盯上!！通緝犯拒盤查 逃60公尺遭逮

3日晚上6點多，新北市警方巡邏時發現一輛小客車違停，於是上前盤查，沒想到後座乘客竟然趁隙打開車門落跑，員警緊追在後，順利逮到人，一查才發現他不但被發布通緝，還持有喪屍煙彈，另外同車友人也非法攜帶毒品，通通遭逮。

男子赤腳被上銬逮捕。

警方：「這是他的東西對不對。」

隨身物品散落一地，掉在地板上的不單單只是電子煙，煙彈更被驗出依托咪酯陽性反應。

警方：「你在那邊，這就毒品嘛，假鬼假怪。」

另一邊同車駕駛和乘客通通也被盤查。大晚上巷弄鬧哄哄，引起不少民眾圍觀，不禁好奇到底發生什麼事。

當時警方巡邏到一半，發現有車違停在馬路旁邊，因此上前盤查，後座乘客因為被通緝，作賊心虛趁隙打開車門，逃給警察追，最後只跑了60公尺就被逮捕。

事發在3號晚上6點多新北市三重區，警方調查這三人疑似開車來找朋友，卻因為違規臨停被盯上。後座的林姓男子涉及毒品案件卻沒去開庭，上個月底被發布通緝。以為跑得夠快就能躲過一劫，但最終依舊落網，掙脫過程中還弄傷一名員警。另外林姓駕駛以及陳姓乘客則被查扣2包海洛因、依托咪酯煙油1罐，還有2顆喪屍煙彈。

附近民眾：「我在樓上沒被嚇到，我不敢下來啊，有看到警察在搜車啦，不知道在搜什麼，叫警察有叫啦，警察說你不要跑，跑要抓你什麼的，差不多半小時左右。」

非法持有違禁品，還跟警察玩鬼抓人。這下涉及毒品妨害公務公共危險，通通移送地檢署反省反省。

