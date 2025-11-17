汽車違規右轉釀1死8傷 便當店菲籍老闆剪髮途中遇劫

一輛白色轎車卻突然違規右轉，如同保齡球效應般連續撞倒多部機車，造成多人受傷。（圖／翻攝Threads_jojo122210）

昨天(16號)傍晚5點多，高雄楠梓區發生一起嚴重車禍，一部汽車下陸橋後，違規右轉進入巷弄，這時和一部直行機車發生碰撞，接著汽車竟然又往左邊，加速衝進待轉區，一連撞了好多部機車，總共釀成1死8傷悲劇，其中死者是一名50歲的菲律賓籍男子，事發當時他才離家大約3公里遠，剪頭髮途中遇劫身亡。

一輛白色轎車卻突然違規右轉，如同保齡球效應般連續撞倒多部機車，造成多人受傷。（圖／翻攝Threads_jojo122210）

事故畫面顯示，當時多輛汽車正排隊下橋，一輛白色轎車卻突然違規右轉，撞上一名騎著紅色機車的林姓騎士。這名50歲的林姓騎士被當場撞飛，頭部嚴重受創導致顱內出血，最終不幸傷重不治。車禍發生後，白色轎車並未停止，反而往左偏移並加速衝向待轉區，如同保齡球效應般連續撞倒多部機車，造成多人受傷。

白色轎車卻突然違規右轉，撞上一名騎著紅色機車的林姓騎士。（圖／TVBS）

目擊民眾表示，肇事車輛先撞一部機車，再撞第二部，後面的機車也跟著被撞倒，呈現滑行狀態。事故發生後，許多熱心民眾立即前來協助，多輛救護車也迅速抵達現場救援。事故現場一片狼藉，地面上還遺留著死者用來載運便當的保溫箱。

事故現場一片狼藉，多輛救護車也迅速抵達現場救援。（圖／TVBS）

據了解，死者與妻子在楠梓區經營便當店已超過10年，約半年前才在大社區開設分店，由死者的繼子負責管理。楠梓便當店附近的鄰居表示，這對夫妻為人和善，總是會打招呼，非常認真經營事業。大社便當店附近的鄰居也提到，死者平時會點頭打招呼。事發當天，死者本不需上班，卻在前往剪頭髮的途中遭遇不測，讓人不勝唏噓。

