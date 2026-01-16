汽車銷售大戰開打 MAZDA一月限時購車優惠曝光

記者鍾釗榛／綜合報導

憑藉長期累積的產品實力，MAZDA在台灣市場逐步建立各級距的價值深度，讓不同生活型態的消費者都能找到理想座駕。這股品牌動能也成為台灣馬自達穩健布局的重要基礎，為2025年的亮眼表現寫下最佳註解。

馬自達新年推出限時優惠。（圖／MAZDA提供）

延續市場熱度，台灣馬自達於2026年1月針對2025年生產車型推出「駕趣隨行」優惠，限量提供全車系最高7年原廠保固。主力休旅CX-5指定車型可享70期0利率再加7年保固，旗艦七人座CX-90則祭出150萬元70期0利率，同樣享有7年原廠保固，入主時機正是現在。

CX-90旗艦休旅150萬元70期0利率。（圖／MAZDA提供）

隨著2026年式新車陸續到港，台灣馬自達正式揭開新年度產品序幕，持續以一致的駕馭思維，讓駕馭樂趣融入日常生活，成為每一天的小確幸。

在台北車展落幕後，MAZDA ICONIC SP概念跑車將於1月9日至18日移師臺中國家歌劇院展出，將純粹駕馭化為看得見的未來藍圖，勾勒品牌對永續移動的想像。

MAZDA ICONIC SP概念跑車將於1月9日至18日移師臺中國家歌劇院展出。（圖／MAZDA提供）

