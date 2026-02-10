汽車關稅降至0震撼彈「美製車大軍壓境」 經濟部今啟動9本土車廠產業座談

外傳美規車未來進口台灣有可能降至零關稅。（freepik）





行政院副院長鄭麗君有望於本週再度赴美，完成簽署「台美對等貿易協定（ART）」，外傳美規車進口台灣不排除從17.5%降至零關稅，此舉不僅為美製車大軍進入台灣市場吹響集結號，更引發國產車市場版圖的連鎖反應。據悉，經濟部已邀請台灣區車輛工業同業公會與9大本土車廠討論關稅事宜，今天（10日）下午將進行產業座談會，後續細節將交由行政院經貿談判辦公室對外說明。

經濟部今邀集車輛公會、國產車商開產業座談會

隨著「美規車零關稅」消息流出，業內預估，美製車今年在台市占率有望翻倍衝向20%，銷售規模直逼千億元大關。除了美國血統特斯拉，另外5大車廠包含和泰車、裕隆集團、義美關係企業、尚騰集團等也都規劃將引進美製車，滿足市場多元需求。

豪華車賓士、BMW本身在美國就有製造基地，未來既有車款可望因關稅調降而降價。業界預期，一旦關稅政策敲定，各車商將大幅調整進口來源，原本從歐、日生產的車款可能改由美國廠接手，帶動美製車市占率跨越10%門檻，朝20%強力挺進。

對於美車最低可能零關稅政策，國產車製造業者首當其衝，據《鏡週刊》報導，今年1月台灣車市銷量月減近26%，經濟部今邀請車輛公會、中華車、國瑞汽車、裕隆汽車、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進、庫得科技等國產車製造業者進行產業座談會，頗有施打「產業強心針」意味，業界也關注是否將針對開放內容進行溝通。

王鴻薇爆我方已同意美製車零關稅 農漁食品也有望大幅開放

國民黨立委王鴻薇則透露，根據她掌握的消息，我方已同意美製小客車及汽車零組件降至「零關稅」，只保留中小貨車部份降稅。另外，在協定生效後6個月，接受符合美國聯邦汽車安全標準及美國排放標準。

另外，王鴻薇也透露，此次簽署也將保健食品關稅從30％降至10％，另外農漁產品也可能有大幅市場開放和降稅，她批評，賴政府選擇黑箱到最後一刻，不敢讓農漁民知道，她也隔空喊話，將向賴政府要一個答案。（責任編輯：卓琦）

