汽車降進口關稅 經濟部估影響產業產值1％

[NOWnews今日新聞] 台灣近期確認美國對等關稅為15%不疊加關稅，預計本週將簽署，同時確認台灣市場須對美國商品進行多大幅度開放，尤其外界最關注美國進口車關稅是否會從17.5%降至0%。經濟部長龔明鑫、勞動部長洪申翰今（10）日下午與汽車業者會談，對於汽車關稅調降的產業影響評估，預估短期內將會影響產值1%左右，影響還算是可控的。



經濟部今日下午邀請有台灣區車輛同業公會、中華車、國瑞汽車、裕隆汽車、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進等業者，會後業者均對於會議內容不多做發言，表示交由部長說明。



龔明鑫會後受訪表示，會議相當平靜、不激烈，因為上次討論時，美國對等關稅上會底定，現在找產業進行溝通，也了解企業有沒有因應做法，以及希望政府提供什麼協助。



對於台灣對美國車進口關稅降為多少，分幾年調降等問題。龔明鑫三緘其口表示，就必須要等台美關稅談判結果，目前還沒底定，所以不方便對外說明，但仍有提出一些方向性的說明。



首先，提供給美國車進口關稅優惠，是否會外溢到其他國家汽車？他斬釘截鐵地說不會，因為這是台美所簽訂的貿易協定，跟其他國家沒有關係，所以其他國家都不會適用。





▲經濟部今日下午邀請有台灣區車輛同業公會、中華車、國瑞汽車、裕隆汽車、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田、鴻華先進等業者，會後業者均對於會議內容不多做發言。（圖／記者鍾泓良攝影）



他補充，美國汽車定義將會有一定的附加價值，必須要有在美國製造的附加價值，這跟全世界原產地規定都一樣。



其次，業者也詢問不同車款是否可能會有不同情況，他表示，台灣政府是將「小客車」及「小貨車」之間分開談，尤其使用用途就是不同，所以出來結果也不一定一樣。



經濟部也初步匡列約30億元專項作為支持汽車及汽車零組件產業，汽車業者也希望這部分就可以專項使用，不要包含其他產業。此外，業者也期待針對台灣沒有生產的汽車零組件，如汽車內裝、塑膠製品等進口關稅也可以下降，降低國內製造成本，這必須再討論，若可以降低國內車價，對於消費者也會有幫助。



此外，部分業者也提到，不再固守台灣市場，可以帶動國內整車業外銷到海外國家，這部分經濟部也會給予協助。龔明鑫提到，台灣汽車零組件後市場（Aftermarket）早就已經前進國際，所以將會更具焦台灣整車到海外布局。



對於30億元專款如何使用，他提到，經濟部將會透過輔導團與車廠接洽，詢問對方轉型、升級方向，交由車輛中心、工研院來協助。



經濟部產發署長邱求慧補充，有些業者是技術母廠授權生產，30億元一大重點是建立汽車業者的自主研發能力，補助也會擴大台灣汽車業上下游業者，並非不針對整車廠。



龔明鑫總結，企業希望關稅可以愈早決定愈好，畢竟後續與母廠接洽、行銷策略都有轉換時間，而消費者也不會持續觀望，期待關稅移除後降價 50 萬、100 萬，這幾乎是不可能的。



當被問到降低美國汽車關稅對於國內產業影響評估？龔明鑫說，據模型推估，用最極端算法約是影響產值1%，認為還相當可控。



他強調，從美國進口的大多是高單價車款，而國產車市相對平價，本身市場是有所區隔，短期內要從國外進口平價車款是有困難，因此短期衝擊相對小，但中長期還是有可能，趁著這段2、3年做體質調整，未來面對競爭都可以因應。



至於國內就業影響，勞動部長洪申翰表示，據經濟部預估短期影響有限，勞動部也會準備好各項準備。



洪申翰表示，行政院一直討論對於汽車業勞工幫助及支持，強調勞動部立場是希望這些勞工可以繼續在這個行業穩定就業，也預告明（11）日將與國內汽車工會再召開座談、交流意見，要讓國內勞工能夠安心。

