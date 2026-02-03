汽車隔熱紙新制228上路 違者最重罰1800元、逾期半年不改註銷牌照

汽車隔熱紙新制228上路，新車領牌與後續定期驗車時，前擋風玻璃隔熱紙透光率須達70％以上，前側窗透光率應為40％以上。（公路局提供）

交通部去年預告修法並公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」為新制暖身。交通部修法完成後，公路局今（3日）舉行「汽車隔熱紙透光率法制化管理」記者會，明定2月28日起，前擋風玻璃隔熱紙透光率須達70％以上，前側窗透光率應為40％以上，違者可申請覆驗，覆驗不合格最高處1,800元罰鍰，逾期1個月者吊扣牌照，逾期半年者直接註銷牌照。

公路局表示，交通部已完成修正《道路交通安全規則》第39條及第39條之1，新制將於2月28日起上路，首次申領牌照的新車皆適用；一般車輛若黏貼隔熱紙，後續定期驗車時，前擋風玻璃透光率應為70％以上、前側窗透光率40％以上；計程車及幼童專用車的隔熱紙，前擋透光率70％以上，其餘車窗及後擋風玻璃均為40％以上。

公路局說明，合格隔熱紙會有2種標示，一種是業者自行烙印，另一種由專業機構印製、財團法人車輛安全審驗中心核發。業者自行烙印的合格標識，格式由申請者訂定，標識內容至少應包含廠牌、型號及透光率；由車安中心核發的合格標識，應黏貼於車內前擋風玻璃右下角處，黏貼張數以1廠牌、1型號、黏貼1張為原則。

新制上路後，隔熱紙不合格的車主，可在1個月內申請覆驗，未申請或覆驗不合格者，依《道路交通管理處罰條例》第17條開罰900元以上、1,800元以下罰鍰，逾期1個月吊扣牌照，逾期6個月則註銷牌照。

考量國內車輛銷售模式，有相當比例由車輛銷售端協助民眾黏貼隔熱紙，公路局暨所屬監理機關已與各大汽車經銷商、代理商、公會等建立合作機制，未來民眾購車後若有黏貼隔熱紙的需求，銷售端將共同宣導及協助選用符合標準規定的隔熱紙，以提升駕駛人行車的識明性。

