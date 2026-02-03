汽車隔熱紙新規定228上路！不合格罰1800元逾期半年不改就註銷牌照
〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部去年公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，訂定汽車前擋風玻璃可見光透過率70%以上、前側窗可見光透過率40%以上。交通部公路局今天(3日)說明，新制將在2月28日實施，違者逾期6個月以上不改善，會被註銷牌照。
隔熱紙新規定起因於行人安全考量，因許多汽車的前擋玻璃、前側窗透光率太低、駕駛看出去太暗，因而導致駕駛視線不良撞上行人。去年這項新指引上路後，引發許多駕駛抗議，認為台灣夏天太熱，透光率太高的隔熱紙很難隔熱，但交通部堅持行人安全、道路安全團體也極力要求，因此將隔熱紙的透光率規範法制化。
交通部在去年6月30日公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，讓民眾對汽車黏貼合格的隔熱紙有所認識，同時考量國內新車銷售模式、民眾容易選用、未來檢驗方式明確，期間多次與車商、業界溝通後，以隔熱紙單品管理方式，從源頭來推動黏貼隔熱紙產品符合標準的新制措施。
公路局局長林福山今天說明，新制是適用「新車」，既有的車輛不會被納入新規定的範圍內，只有在2月28日以後領照的新車，才要符合這個規定，自該日起第一次申領牌照的新車才適用隔熱紙納管新制。
他指出，一般車輛若黏貼隔熱紙，建議前擋風玻璃可見光透過率70%以上、前側窗可見光透過率40%以上，至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，前擋70%以上、其餘車窗及後擋風玻璃均為40%以上。
公路局也公布合格隔熱紙產品的合格標識，標識有2種方式，一種是業者自行烙印，相關烙印樣式可參考財團法人車輛安全審驗中心「車輛安全資訊網」合格產品專區，另一種由專業機構印製、財團法人車輛安全審驗中心核發。
業者自行烙印的合格標識，其格式由申請者訂定，標識內容至少應包含廠牌、型號及可見光透過率；由車安中心核發的合格標識，應黏貼於車內前擋風玻璃右下角處，貼在從車內方向往外看，副駕駛座側。黏貼張數以1廠牌、1型號、黏貼1張為原則。
根據新規定，2月28日起領用的新車適用隔熱紙納管新制，隔熱紙可見光透過率列為車輛檢驗項目，若黏貼不合格的隔熱紙，公路局各區監理所會要求限期改善並覆驗，違者依道路交通管理處罰條例第17條規定，最高可處1800元，逾期一個月以上者並吊扣牌照，逾期六個月以上者註銷牌照。
交通部次長陳彥伯表示，考量國內車輛銷售模式，有相當比例由車輛銷售端協助民眾黏貼隔熱紙，因此，公路局暨所屬監理機關已與各大汽車經銷商、代理商、公會等建立合作機制，未來民眾購車後若有黏貼隔熱紙的需求，銷售端將共同宣導及協助選用符合標準規定的隔熱紙。
更多自由時報報導
全國最大里7月拆成4里 「福檳」里被嫌棄
把握3天好天氣！週五晚間北部轉濕冷 下探12度
2026白沙屯媽祖進香 登轎出發、到北港、回宮日期擲出
傳蘋果M6不會採用台積電最新2奈米 基於這項考量
其他人也在看
Volvo建議EX30車主充電不要超過70%
Volvo EX30有提供單馬達與單馬達Range和雙馬達Performance車型，近期Volvo建議單馬達Range和雙馬達Performance車主充電不要超過70%。Volvo EX30有提供單馬達、單馬達Range與雙馬達Performance等三種車型，近期Volvo則發出公告建議單馬達Range與雙馬達Performance車主充電不要超過70%。其原因為EX30單馬達51kWh車型配置磷酸鐵鋰電池，單馬達Range與雙馬達Performance則是配置69kWh的三元鋰電池，其中三元鋰電池發現會有過熱情況，而將充電限制勿超過70%則能大幅降低此風險，倘若螢幕顯示電池過熱警告訊息也請立即停車離開車輛。好在目前尚未有收到任何故障與傷亡通報，對此英國DVSA也表示目前仍在調查與尋找解決方案，而Volvo也將會進行召回修復。EX30單馬達Range與雙馬達Performance配置的三元鋰電池會有過熱情況，Volvo建議充電勿超過70%則能大幅降低風險。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》
Honda這款車擊敗Toyota Corolla，評選為2026年性價比最高的可靠車款
國外分析網站iSeeCars近日公布2026年性價比最高可靠車款名單，其中Honda這款車竟贏過Toyota Corolla，同時也有公布中型休旅和油電等車型名單。新車價格不斷攀升，消費者都希望能用更划算價格購入車輛同時延長持有時間，目前美國新車平均價格來到46,699美元，消費者持有車輛為11年，其養護、二手價成本每年4,251美元，對此近日國外分析網站iSeeCars就公布2026年性價比最高可靠車款名單。 首先在新車項目Honda Civic以平均價格27,768美元、持有13.5年及每年成本2,058美元評選為性價比最高可靠車款，但Civic Hybrid卻在該項目僅排在25名。而向來以高性價比著稱的Toyota，其Corolla則以25,423美元、11.3年、2,258美元排在第二，至於第三名則是Mazda 3 Hatchback 31,801美元/13.8年/2,300美元。iSeeCars公布Honda Civic以平均價格27,768美元、持有13.5年及每年持有成本2,058美元評選為性價比最高可靠車款，但Civic Hybrid卻排在第25名。再來中型休旅車方面(
2026年1月台灣汽車市場銷售報告｜福特 Territory、三菱 Xforce 衝進前段班 國產休旅出現新變數
2026年1月台灣新車銷售成績出爐，全月總掛牌數為35,073輛，較上月下滑 25.9%，不過與去年同期相比仍大致持平。在台美汽車關稅政策尚未定案、消費者觀望情緒仍高的情況下，市場並未出現明顯急凍，國產車與主力休旅依舊撐起基本盤，本月銷售榜也出現兩大新黑馬為關注重點，Ford福特與三菱Mitsubishi，分別靠著Territory、Xforce擠入久違的國產車乘用車排名。
大家都說景氣不好，豪車為什麼還是一輛接一輛賣？
如果可以將某一年一筆勾銷，你會選哪一年？相信不少人的答案就是2025年，特別是進口車商。
Honda Monkey等三款經典125小車系，全新配色迎接2026年式更新
Monkey 125、ST125 Dax與Super Cub C125同步換裝新色，延續復古精神注入新世代風格，Honda宣布旗下三款最具代表性的125級距迷你車款，將以全新配色迎接2026年式更新，雖然在機械與技術層面維持不變，但透過視覺風格的全面翻新，為這三款歷久彌新的經典車型注入嶄新活力，也再次展現Honda對復古設計與現代機能並行理念的堅持。
現代主力 7 人座休旅 Santa Fe 改頭換面！捨棄 H 燈組導入更動感造型
日前 Hyundai 主力七人座休旅 Santa Fe 中期改款測試車現身，在現行方正輪廓的基礎上，車頭與車尾都換上新設計，專業繪製新車預想圖的《kolesa》也釋出新 Santa Fe 樣貌，造型上和品牌其他新世代休旅看齊，同時改善原先尾燈位置過低的問題。
賣得慢、卻賣到破紀錄！超會賣車的豪華品牌不在歐洲
相較其他車廠早早端出年度展望，Lexus在2025年成績單公布前顯得格外謹慎，不過結果一出手就是新紀錄。過去12 月，Lexus全球交車數成長4%，來到88萬2,231輛，連續第三年刷新品牌歷史高點。
聯結車「載5根共40噸鋼軸」急剎全掉 波及路邊車
高雄市 / 綜合報導 高雄小港區，今(2)日中午一輛聯結車，載了5根鋼製滾輪軸心，疑似為了閃前方車輛，緊急剎車，導致車上鋼製品掉落，滑到對向車道，另一邊也波及路邊轎車，造成毀損，還好沒有人受傷，據了解，這鋼製滾輪軸心，一根都約有8噸重，實在很驚險，駕駛車輛物品沒有捆綁好，最高也將收 到 1萬8千元罰單。一輛車上載有鋼製滾輪軸心的聯結車開在路上，結果稍微轉彎之後，一個緊急剎車，聯結車頭前後狂晃，車上鋼製滾輪軸心掉落地上，其他車輛趕緊閃開，又重又大的，鋼製滾輪軸心，從車上掉落東倒西歪，甚至還滾到對向車道去，也波及一輛停在路邊的轎車。肇事駕駛說：「轎車開到那了，才在打方向燈，要轉彎，我們在後面，這些東西，如果我沒有剎車，就往他撞下去了，但剎車，車上東西，就掉落。」意外發生在高雄小港區博學路上，2日中午11點多，這名49歲的張姓駕駛，開聯結車沿博學路南往北直行時，疑似因為前方車輛突然減速轉彎，駕駛緊急剎車，結果車上所載的鋼製滾輪軸心掉落，一個往對向車道滾，另一個往外側車道滾，波及路旁轎車，左前保險桿毀損，還好沒有人受傷。高雄小港分局高松派出所副所長王元良說：「現場於13時恢復道路通行，張男酒測值為零，汽車裝載貨物飛散，脫落，掉落，處汽車駕駛人新台幣3千元以上，1萬8千元以下罰鍰。」聯結車車上載了5根鋼製滾輪軸心，結果一個緊急剎車全掉落，一根都有8噸重，實在很驚險還好沒人受傷，但沒有捆綁好導致脫落，也得收罰單。 原始連結
怎能不愛車／全球只做18輛 近億元的V12超跑有多狂？
在全球引擎小型化與電動化浪潮下，V12幾乎成了時代的眼淚，但義大利小眾車廠De Tomaso顯然不打算照劇本走。品牌最新釋出的 P900 超級跑車，直接端出全新V12引擎與排氣系統，態度就是一句話：越稀有，越要做到極致。
獨家》愛車停路邊車格內卻收罰單！ 警：車尾突出車格
北市一名男子，把車停在路邊停車格內，下車幫太太買東西，太太在車上休息，結果警察來開單，原因是認定車尾跟左後輪明顯超出停車格，這讓駕駛不滿，認為沒有妨礙交通，警察應該要先勸導比較妥當。對此，警方表示，是依規定開單，駕駛有疑問都可以申訴。 #台北市 #停車格 #罰單 #違規停車 #申訴 #交通規章
怎能不愛車／豪車也能甩尾 賓利GT S關閉一項功能就飄移
賓利這回為歐陸GT加了一雙舞鞋，全新Continental GT S以及敞篷版GTC S強調「以駕駛者為中心」的操控樂趣。雖然動力不比頂級GT Speed高，但它的底盤科技可不是開玩笑，搭載先進主動式全輪驅動、雙閥減震器、扭矩矢量分配系統與48V防側傾機制，讓這款豪華跑車也能享受飄移的快感。
飛來橫禍！台中轎車撞倒號誌桿 72歲婦遭波及送醫
今天下午4點左右，台中市北屯區東山路發生交通事故，一輛轎車行經路口時不明原因失控，撞倒臭豆腐店前的號誌桿。倒下的號誌桿疑似擊中一名72歲老婦，造成其頭部撕裂傷，隨後被送往台中慈濟醫院治療。
Skoda 全新純電 SUV 量產測試車亮相！百萬有找瞄準入門市場
去年 Skoda 發表 Epiq 全新純電概念休旅，但整體造型設計已十分成熟，相當接近量產樣貌，近日原廠釋出量產版的測試照，儘管仍以厚重偽裝包覆，輪廓與細節都和概念車相似，預計今年中旬便會投產上市，售價將落在 2.5 萬歐元（約台幣 92 萬元）左右。
台南永康汽車維修職人 以汽車隔音為起點 深入靜音每一細節
地方中心/綜合報導 南部汽車隔音工程職人轉型《輾進汽車隔音工作室》的起點 高速行駛時的胎噪與風切聲，不僅干擾音樂與對話，更直接影響駕駛的專注度與乘車舒適度。隨著需求提升，越來越多南部車主開始尋找專業的 […]
桃園賓士維修推薦｜外匯車保修服務首選
桃園賓士維修推薦｜外匯車保修服務首選
正2026年式Mazda全車系抵台！歡慶CX-5全球熱銷破500萬台、本月入主享7年原廠保固與專屬禮遇
迎接金馬奔騰的全新氣象，Mazda希冀在新年的每一哩路上，都能以「Smile Every Mile」陪伴車主共創充滿笑容與愉悅的移動日常。為了讓每位消費者都能輕鬆找到心儀的移動夥伴，台灣馬自達不僅以多元車型陣容，為不同生活樣貌的車主打造豐富精采的擁車生活，更進一步於2月份提供長遠無虞的原廠守護及彈性財務方案。
Mercedes-Benz 140週年鉅獻全新小改S-Class(深度介紹)
Written by: Bear為了慶祝卡爾賓士(Carl Benz)於1886年發明汽車140週年，全新S-Class成為終極象徵。作為全球最暢銷的豪華轎車，它在每個細節上都經過細緻打磨，確保它始終是同級車的標竿。它不僅僅是旗艦車型，更體現了品牌的精髓：開拓精神、工程卓越與工藝，以及那種無可錯認的「歡迎回家」的感覺。S-Class最新進化帶來一代以來最全面的更新，並在Mercedes-Benz史上最具雄心的產品發表計畫中扮演領導角色。超過50%(約2,700個零件)都是全新開發或重新設計，這再次證明了品牌對志向、工程與數位化雄心與進步的傳承。
國道驚悚撞！ 休旅車撞前方 轎車連環遭撞翻覆1死2傷
台中市 / 綜合報導 國道三號北上大甲交流道附近，昨(31)日11點多發生1死2傷嚴重車禍，起因是一輛休旅車，疑似駕駛恍神，擦撞上前方銀色轎車，銀色轎車失控衝出去，又被輔助車道開來的另外一輛 廂型 小貨車撞上，銀色轎車被撞到往內線車道衝，最後撞上安全護欄翻覆才停下，造成車內2人受困，警消人員趕到現場將人救出，55歲女駕駛當場死亡，而乘客傷重送醫，正在加護病房觀察中。一輛銀色轎車翻覆在內線車道，車身左側被撞到變形，警消人員圍在銀色轎車旁邊，拿出切割工具展開救援，要將車上受困的駕駛和乘客救出。而國道外線車道，這輛白色 廂型 小貨車撞到車頭左側爆開，毀損嚴重，前方這輛肇事車輛閃黃燈停在路肩。警方趕到現場處理，初步研判車禍起因，休旅車駕駛疑似恍神，擦撞到前方銀色轎車，造成銀色小客車失控衝出去，又被輔助車道開來的小貨車撞上，銀色轎車最後衝到內線車道，撞上中央護欄翻覆才停下，銀色轎車上55歲女駕駛明顯死亡，副駕駛54歲女子頭部嚴重受創，在加護病房搶救中，而撞上銀色轎車的貨車駕駛輕傷送醫。拖吊團隊在現場待命，等到警消人員將受困駕駛和乘客救出，立刻出動吊車排除事故，這起嚴重的3車車禍發生在1月31日晚上11點左右，國道三號北上大甲交流道附近，事發後國道上都是汽車被撞擊後的碎裂零件，大甲分隊長洪瑞佑說：「這件車禍造成1死兩傷，也造成車流一度回堵約1公里，因為發生的地點，在大甲交流道附近周圍路燈照明正常。」肇事的休旅車，是因為恍神還是其他原因追撞，警方正在調查釐清中。 原始連結
打不過就加入？Ford與小米否認雙方合作傳聞
近年中國電動品牌來勢洶洶，歐美車廠都面臨嚴重威脅，既然打不贏就加入，近期有傳聞Ford正與小米密切接洽，商討在美合資生產電動車計畫，而關於這項傳聞近日雙方也都回應了。Ford執行長Jim Farley於2024年底時公開表示已長達半年的時間每天都開著小米SU7通勤代步，並稱讚SU7實在真的很棒，不過之後則表示這是為了研究競爭對手優勢之處。同時也表示目前中國汽車產能足以供應美國市場，加上現今車輛已朝科技電子化方向進行發展，而在車載聯網部分中國品牌又有著更先進的技術，因此和中國汽車品牌之間不僅是競爭，更是一場拿身家的豪賭，若輸了Ford就失去未來。 但近日外媒紛紛報導Ford正與小米進行初步洽談，其計畫竟要在美國成立合資公司生產電動車，以引進小米先進的技術並規避高額關稅。對此Ford近日則發布聲明，表示報導「完全不屬實」；小米也澄清目前並無進入美國市場的計畫，雙方均對此傳聞予以否認。而美國參議員也表示任何與中國汽車品牌合作只會加重依賴，並會造成國家安全問題。Ford執行長Jim Farley曾稱小米SU7實在真的很棒，近日外媒報導Ford與小米洽談欲在美國成立合資公司生產電動車，對此雙方皆
驚險飛車追逐6公里！ 贓車男拒檢撞警車「翻90度」
桃園市 / 綜合報導 今(1)日清晨在桃園，有男子開著偷來的小貨車，在捷運工地外因形跡可疑被警方盤查，但他拒檢逃逸，雙方沿路追逐約6公里後，在南崁交流道附近發生嚴重碰撞，男子的車當場90度翻倒、駕駛也一度受困車內。警方第一時間將人戒護送醫，也在車上發現毒品吸食器，後續將依竊盜、毒品、公共危險等罪偵辦。警車開在路上右切急轉，直接撞上旁邊小貨車，對方瞬間翻了90度，車頂擦撞警車車頭，現場瞬間冒出大量煙霧，警方說：「8號，靠邊停駛。」時間往回推，警方開廣播鳴笛沿路追車，要求前車駕駛立刻停下，雙方你追我跑，相撞後小貨車才終於停下，但警方不敢大意將手槍上膛，要駕駛馬上下車。驚險追逐戰，1日清晨5點多發生在桃園，警方發現開車的男子，在當地一處捷運工地外，形跡可疑上前盤查，沒想到對方拒檢逃逸，逃到最後雙方發生嚴重擦撞，而男子開的車不只翻覆，經查還是一輛在新竹失竊的贓車，而雙方追逐戰一路從大園的捷運工地，追到南崁交流道附近，整段距離，警方追約6公里成功逮人。貨車翻覆後，男子一度受困在駕駛座，意識清楚但身體有多處擦傷，在員警戒護下，由救護車送到醫院治療，而警方也在車上，搜出毒品吸食器，桃園市大園警分局三菓派出所長翁健智說：「全案依竊盜，毒品，妨害公務，公共危險等罪嫌移送偵辦。」追逐過程驚險萬分，逃逸男子沒有生命危險，員警也沒有受傷，警方也將擴大追查，男子是否涉及其他刑案。 ※《華視新聞網》提醒您，拒絕毒品 珍惜生命※ 原始連結